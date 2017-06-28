Выборы в Сенат парламента Казахстана состоятся 28 июня

Новости Казахстана. Выборы в верхнюю палату парламента пройдут 28 июня в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди наблюдателей будут представители всех государств – участников Содружества, в том числе и Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

В Сенате 47 депутатов, 15 из них назначаются президентом страны. На оставшиеся 32 парламентских кресла претендуют 38 человек. Кто из них займет места в Сенате, решат выборщики – депутаты маслихатов.

Отметим, впервые будет применена электронная регистрация голосующих с подведением предварительных итогов.