29 июня на заседании ВГС обсудят итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2016 год

Одной из центральных тем заседания ВГС станут итоги торгово-экономического сотрудничества за 2016 год.

Новости Беларуси. Президент Беларуси 29-30 июня совершит рабочий визит в Россию, где примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства и Форуме регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется также встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, на которой лидеры обсудят наиболее важные вопросы взаимодействия стран как на двусторонней основе, так и в интеграционных форматах и обменяются мнениями по международной повестке дня.

На 30 июня также запланировано совместное участие глав государств в четвертом Форуме регионов Беларуси и России.

Его лейтмотивом станет интеграционное развитие в сфере высоких технологий и инноваций.