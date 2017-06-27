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Наша страна добилась значительного прогресса в ключевых сферах: Канада снимает экономические санкции с Беларуси

27 июня 2017 17:15
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Новости Канады. Канада снимает экономические санкции с Беларуси. В заявлении МИД этого североамериканского государства говорится, что наша страна добилась значительного прогресса в ключевых сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подчеркнули в дипведомстве Канады и роль Беларуси в разрешении конфликта на Востоке Украины.

Решение о снятии санкций вступит в силу 12 июля. Таким образом, будут убраны ограничения на торговлю между странами. До недавнего времени Оттаву в Минске представлял временный поверенный. В декабре 2016 года Президент Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла Канады в Беларуси Стивена де Бора.

Наша страна добилась значительного прогресса в ключевых сферах: Канада снимает экономические санкции с Беларуси-1

# Фотофакт # Беларусь-Канада

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