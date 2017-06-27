Совместные производства, сервисные центры, участие в инфраструктурных проектах: что Беларусь предлагает Вьетнаму

Новости Беларуси. Курс на экономическую интеграцию. 27 июня во Дворце Независимости прошли переговоры президентов Беларуси и Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с первых минут встречи главы государств продемонстрировали нацеленность на развитие сотрудничества. Для Беларуси взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии – один из приоритетов, и Вьетнам здесь занимает особое место. В своем регионе официальный Ханой достаточно влиятелен, и хорошие отношения с ним открывают реальные перспективы для выхода на рынки соседних государств.

К тому же Вьетнам первым заключил соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. Чан Дай Куанг приезжал в Беларусь в 2015 году в качестве министра общественной безопасности, а сегодня посетил нашу страну уже как президент Вьетнама. Александр Лукашенко был там трижды. Более того, в 2015 первый зарубежный визит после переизбрания выпал на эту страну. Музыка государственных гимнов Беларуси и Вьетнама была написана в одно и то же время – 1944 году. Схожих исторических мотивов в наших отношениях гораздо больше. Это только формально наши дипотношения развиваются 25 лет, за юбилеем скрываются десятилетия близких и понятных шагов, поступков, решений. Сегодняшний день тоже исторический. Переговоры во Дворце Независимости начинают этап создания белорусско-вьетнамских проектов. Политики расчистили поле для большой экономики. Во Вьетнаме она на подъеме: рынок грузовиков один из самых быстрорастущих во всей юго-восточной Азии. Минские МАЗ здесь ездят со времен СССР. Сегодня в соотношении цена-качество белорусская техника – это сложившийся бренд.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дружественные отношения белорусского и вьетнамского народов, зародившиеся еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались и в результате всестороннего и поступательного развития выходят на качественно новый уровень. Мы не забыли крылатое выражение той эпохи об отношениях с Вьетнамом «велико расстояние, но близки наши сердца». Оно и сегодня как нельзя лучше характеризует белорусско-вьетнамское взаимодействие. Беларусь с интересом наблюдает за социально-экономическими успехами Вьетнама. Мы рады вашим достижениям, особенно за последнее десятилетие. У нас появляются новые возможности для развития более тесной кооперации, в том числе – через создание совместных производств, сервисных центров, участия в перспективных инфраструктурных проектах. Мы готовы оказать максимальное содействие вьетнамским партнерам в работе на рынке Беларуси. Говоря о нашем присутствии на рынке Вьетнама, следует отметить, что в этом направлении уже сделаны первые, заслуживающие внимания шаги.

До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ. К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний. К слову, представительство компании «Минскметропроект» уже открыто и работает в вашей стране. Оно готово взяться за проекты любой сложности. Почему бы нам не спроектировать станции метро «Минская» в Ханое, «Белорусская» в Хошимине? Вьетнамское метро – это проект стоимостью почти 2,5 миллиарда долларов. Участие в проекте по силам принять и белорусским специалистам. Первые грузовики Минского автозавода уже скоро начнут сходить с конвейера в 40 километрах от Ханоя. Мощность производства – 1500 машин в год. Часть предназначена для других государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. 90 грузовиков проданы еще до запуска завода. Кстати, производство строилось с учетом требований фэн-шуй – восточным учением о гармонии жизненного пространства.

Чан Дай Куанг, президент Социалистической Республики Вьетнам:

Александр Григорьевич, я заметил, что за 25 лет отношения между Беларусью и Вьетнамом развиваются последовательно во всех областях. Мы поддерживаем друг друга на международной арене, в международных организациях. Политика – хорошая основа и для наших экономических контактов. МАЗ планирует открыть еще одно производство во Вьетнаме (так называемых «стройных» автобусов) – это еще 1000 машин в год. По местным стандартам кузов общественного транспорта уже, чем в Беларуси. Наши автобусы в стране Красного дракона будут голубого цвета. Пробная партия показала нашу марку в лучшем свете, сейчас автобусы ездят в местных аэропортах. Евгений Горин, СТВ:

Огромный потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран особо хорошо стал заметен после вступления в силу Соглашения о свободной торговле с Вьетнамом в рамках Евразийского экономического союза. Белорусский экспорт во Вьетнам сразу вырос почти втрое. Снятие таможенных пошлин – очевидное преимущество для торговли. Например, «молочка» на местном рынке – это товар с высокой добавленной стоимостью. Цена во Вьетнаме на молоко одна из самых высоких в мире: бутылка может стоять на одной полке с дорогим вином, а кило сыра стоить от $20. Вместе с благосостоянием населения (страна на подъеме) увеличивается потребление.

С 1990 года средний вьетнамец стал пить молока в 30 раз больше. Однако конкуренция с поставщиками из США, Европы и Новой Зеландии – серьезный вызов белорусским молочникам. Но имидж нашей страны, заработанный десятилетиями белорусско-вьетнамской дружбы, это тоже важный ресурс. Александр Лукашенко:

Наблюдается положительная динамика в экономическом взаимодействии. Эффективная реализация преимуществ зоны свободной торговли между Вьетнамом и Беларусью (как страной-участницей Евразийского экономического союза) создает дополнительные возможности для динамичного наращивания товарооборота. Сегодня мы договорились, что нашей целью в ближайшие год-два станет товарооборот в полмиллиарда долларов. На этом примере мы видим расширение поставок продукции сельского хозяйства, кондитерских изделий, машинокомплектов. Основу нашего сотрудничества составляет промышленная кооперация, реализация инфраструктурных, аграрных проектов, разведка и добыча полезных ископаемых. БелАЗ работает над расширением поставок во Вьетнам карьерных самосвалов. Испытания непрочность для азиатского партнера проходят и крупногабаритные шины из Бобруйска. Если будут довольны – на горизонте крупная партия для вьетнамского рынка. Чан Дай Куанг:

Хочу заверить в готовности развивать наши отношения, выстраивать и торгово-экономические связи, а также способствовать инвестиционному сотрудничеству наших государств.

Во Дворце Независимости подписали объемный пакет белорусско-вьетнамских документов, упрощающих сотрудничество. Например, Брестская область и провинция Лао Кай стали ближе на пути создания прочных региональных связей. Наши страны подтвердили взаимную заинтересованность усиливать сотрудничество. Одним из его символов стала эта пока маленькая елочка. Александр Лукашенко и Чан Дай Куанг посадили ее на Аллее деревьев, рядом с саженцами других лидеров иностранных государств.