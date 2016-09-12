«Выборы в Беларуси образцовые»: итоги работы и мнения международных наблюдателей

Новости Беларуси. За ходом парламентской избирательной кампании в нашей стране следили более 8 сотен международных наблюдателей. Это эксперты от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека, Парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ, Шанхайской Организации Сотрудничества.

825 международных наблюдателей и более 25 тысяч национальных. И к каждому словно особый подход.

Сергей Маруденко, международный наблюдатель от Содружества Независимых Государств:

На участках принимали с открытыми лицами, душой. Это я чувствую.

Карта их мониторинга – вся Беларусь. А в копилке знакомств – десятки и даже сотни избирателей.

Рашид Алимов, генеральный секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества:

Начиная от продавцов яблок с собственного сада, это было очень интересно, и заканчивая бебиситерами, которые держали детей, пока их родители голосовали.

Свою работу информационный центр начал с самого утра. И пока к главному «выборному» медиацентру только начинали стекаться журналисты, а видеокамеры – настраивать фокус на новый день, первые наблюдатели уже были видны в коридорах. Готовые к общению с журналистами.

Анатолий Фомин, международный наблюдатель от Содружества Независимых Государств:

Политическая культура как выросла, какие кандидаты, насколько они серьезны, насколько у них хорошие платформы, программы. Поэтому самые приятные впечатления о выборах прошедших.

Спокойствие и деловой восторг на участках, а кроме того открытые, свободные и легитимные выборы – такое мнение съемочной группе СТВ высказал руководитель еще одной миссии наблюдателей. А еще отметил атмосферу. И поделился, как во время посещения участка побывал на выставке произведений Ван Гога в исполнении 6-летнего мальчика. Или, к примеру, как его удивили инвалиды-колясочники.

Рашид Алимов, генеральный секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества:

Они же могли дома проголосовать, к ним могил прийти с избирательной урной, но они этого не сделали, проявив своего рода героизм. Это такой гражданский героизм. Я наблюдал, как избиратель приходит: он уже знал, кого он будет выбирать.

В должности генсекретаря Шанхайской Организации Сотрудничества Рашид Алимов с начала года. Если когда-то искал 38 параллель и соединял «поясом мира» (так называлась его инициатива) молодежь разных городов, теперь он секретарь организации с владениями в 34 млн квадратных км.

Большую территорию охватывают и страны СНГ. Кстати, их миссия на белорусских выборах самая многочисленная. Наблюдатели отмечают: в эти дни чувствовался дух открытой конкуренции, а значит выбирать было из кого.

Владимир Божко, заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ:

Была продемонстрирована большая демократичность самого выборного процесса, которая выражалась в том, что в избирательных комиссиях были представители различных политических партий и общественных движений.

Охватили международные эксперты всю Беларусь. В Могилеве отмечают небезразличие и высокую активность белорусов. И организацию. Без всяких шероховатостей. Таково резюме международных экспертов.

Михаил Бугаев, международный наблюдатель от Содружества Независимых Государств:

На всех избирательных участках, которые мы посетили, члены избирательных комиссий проявили высокий профессионализм.

Айтуган Шайхимов, международный наблюдатель от Содружества Независимых Государств:

Куда бы мы не приехали, около 100-110 человек проголосовали с выносной урной. Это тоже очень хорошо.

А это уже Витебск. Здесь избиратели не только посетили избирательные участки, но и пообщались с избирателями и даже местной прессой.

Игорь Зеленкевич, международный наблюдатель от Содружества Независимых Государств:

Поскольку мы занимались долгосрочным наблюдением, то мы видели динамику, как нарастает вклад прессы или как активно работает пресса. Чем ближе к выборам, тем эта активность больше.

Улучшения в процедуре подсчета голосов отмечают и европейские наблюдатели. А также выражают одобрение тому, что в парламент попали депутаты от оппозиционных партий.

Кент Харстед, специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ:

Мы с удовлетворением отмечаем тот факт, что на парламентских выборах в Беларуси была большая конкуренция, было зарегистрировано значительное число кандидатов от оппозиции. А также то, что на избирательных участках были значительно расширены возможности для работы наблюдателей.

За ходом избирательной кампании наблюдали и в экспертном сообществе.

Сергей Кизима, профессор, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Наиболее хорошо организованные выборы, учитывая те предложения, которые были сделаны со стороны ОБСЕ. Очень высокая дисциплина, все наблюдатели отмечают.

Давид Ротман, доктор политических наук, профессор, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета:

Уровень культуры политической, электоральной культуры, в общем-то, по сравнению с прошлыми выборами несколько вырос.

Итоги известны. Депутаты названы по всем 110 округам. А это значит, что белорусы сделали свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.