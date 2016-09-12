От опытных депутатов до абсолютных новичков: каким будет состав Палаты представителей VI созыва

Новости Беларуси. Официальные итоги парламентских выборов будут озвучены в пятницу. Впрочем, расклад сил уже не изменится. Осенью к работе приступят как опытные депутаты, так и те, кто впервые займет место в Овальном зале. У каждого из них свой путь в законодательную власть. Каким же будет обновленный состав Палаты представителей шестого созыва?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Уважаемые дамы и господа, мне приятно сообщить вам, что выборы состоялись.

Валерий Бороденя – один из 28 народных избранников V созыва, который как депутат состоялся снова. Экономист и эксперт не боится никаких публичных выступлений, потому что всегда готов отвечать за свои слова. Достижения за депутатский срок разместил у себя на сайте – по каждому году отдельно. Главным успехом считает закон «О рынке ценных бумаг». День переизбрания встречает на ногах, в разъездах – расписан каждый час.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Прямо сейчас и во время избирательной кампании, что было непросто, ведется работа над бюджетным пакетом законов, через два дня у нас будет заседание комиссии. Буквально завтра-послезавтра все комиссии парламента будут заседать и обсуждать вот это пакет бюджетный. Конечно, это сегодня главная задача, потому что традиционно старый состав парламента должен принять бюджет.

В выборах 110 депутатов приняли участие более пяти миллионов белорусов. Это почти 75% от наделенных избирательных правом граждан.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Эта избирательная кампания нашим избирателям запомниться лучше. И цифры явки избирателей являются следствием как раз того, что кандидаты вели себя более активно и были более заметны в этом пространстве.

Валентин Милошевский свою карьеру начинал шофером грузовика. Хотя тянуло в медицину. После института был интерном в Брестской больнице. Потом распределили в Кобрин. Участковый врач, главврач скорой помощи, главврач района. В конечном итоге пришел в парламент. Для него это всего лишь ресурс эффективнее заниматься медициной.

Валентин Милошевский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я надеюсь дальше работать именно в здравоохранении, как я этим занимался последние 30 лет. Быть депутатом – это опыт в первую очередь нужен. Опыт работы в здравоохранении у меня был колоссальный. Я работал и фельдшером выездной бригады, и закончил начальником управления здравоохранения, то есть это главным врачом области. Кроме того я три раза был депутатом городского и районного совета депутатов.

Борьба за депутатский портфель-2016 выдалась напряженной. Все-таки конкурс в среднем – 4,5 человека на одно парламентское кресло. В Овальном зале будет чуть больше прекрасной половины человечества.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В состав Парламент избрано 38 женщин, что составляет 34%. Сразу же могу сказать, что это на 9 больше, чем четыре года назад. Таким образом, мы усилили гендерное представительство.

Но, естественно, у нового парламента не чисто женское лицо. Всего лишь на треть. Елена Анисим под деловым пиджаком носит белорусскую вышиванку.

Елену Анисим называют оппозиционным политиком. Говорит исключительно на мове. Из предвыборных обещаний – закон о зарплатах чиновников – приблизить ее к средней по стране и открыть по одной белорусскоязычной гимназии в каждом райцентре. В кресло депутата сядет впервые. Избрали – значит нашла понимание у избирателей.

Елена Анисим, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Мая пазіцыя такая: дзяржаўнасць беларускай мовы павінна быць не даклэраванай, а рэальнай. Над гэтым будзем працаваць. І пад час сустрэч з выбаршчыкамі як раз прагучала падтрымка нашых прапаноў, што ў Беларусі павінны быць каналы цалкам з беларускай мовай.

В новом составе парламента Елена Анисим не единственный представитель оппозиции. В парламенте представители от нескольких политических партий.

А 13 сентября во всех регионах Беларуси пройдут собрания местных советов депутатов – по выборам Верхней палаты парламента. В пятницу ЦИК назовет конечные и более точные цифры по выборам. Но это уже детали, которые погоды не меняют. Первая сессия парламента VI созыва должна начаться не позднее 10 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.