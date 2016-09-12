Парламентские выборы Беларуси в мировых СМИ: как избирательная кампания стала беспрецедентно «медийной»

Новости Беларуси. Широко освещали парламентскую кампанию в Беларуси как национальные, так и зарубежные СМИ. В Минск приехали сотни журналистов из нескольких десятков стран. Материалы выходили в российских, немецких, эстонских, литовских, китайских средствах массовой информации.

На разных языках. На всех континентах. Рекордное количество упоминаний в СМИ. Финал парламентских выборов в Беларуси на устах дикторов ведущих телеканалов мира. Оценили высокую явку и политпартийность избранного депутатского корпуса.

Увидеть же выборы депутатов своими глазами приехали 700 журналистов из 25 стран. Эту избирательную кампанию уже назвали беспрецедентно «медийной». Красноречивее слов подтверждают интерес к этому политическому событию заголовки всемирно известных таблоидов.

Именно здесь разместились мобильные телестудии ведущих телеканалов страны. Отсюда же информация практически нон-стоп в режиме реального времени транслировалась на экраны. Отсюда же разлеталась и по всему миру. Ведь здесь работали и зарубежные журналисты. Информационный центр во Дворце Республики по традиции стал таким мозговым центром, куда стекались самые свежие данные о ходе выборов.

В информационный марафон включился и телеканал СТВ. Десятки прямых эфиров, специальные выпуски новостей, эксклюзивные подробности и экспертные мнения. Впрочем, белорусские СМИ широко освещали выборы на всех этапах. Несмотря на высокую конкуренцию в каждом округе, избиратели делали осознанный выбор. С кандидатами успели познакомиться и в телеэфирах, и в печати. Так что эти выборы, по словам экспертов, запомнятся.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Активность и качество работы наших национальных телеканалов – это мое отдельное слово благодарности всем тем, кто стоял эту информационную вахту, причем мы видели, какая была в первую очередь содержательная картинка на каждом информационном канале. Каждый нашел свою верную ноту. И была возможность всем телезрителям в полном объеме ощутить масштаб происходящих событий.

В информационном центре можно было встретить представителей самых разных СМИ: от китайских журналистов до коллег из центрального информагентства России. Опубликованные подборки активно набирают просмотры на их портале. Детально освещали весь ход выборов, а к основному дню голосования прилетели из Москвы усиленным составом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Грушин, руководитель сектора стран СНГ и Балтии информационного агентства «ТАСС» (Россия):

Приехали из Москвы, чтобы в усиленном составе рассказать о том, как проходил день голосования. Видели четкую организацию работы избирательных комиссий. Было приятно слышать музыку на улицах города, приподнятое настроение. Ощущался реальный праздник. Я надеюсь, что такое хорошее настроение передастся и депутатам нового состава парламента и они включатся в работу на благо Беларуси и соседей.