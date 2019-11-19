Почему парламентские выборы в Беларуси вызвали настолько широкий резонанс в СМИ? Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азарёнок, корреспондент:

Есть такая профессия – народ смешить – намедни продемонстрировал канал Euronews. В Беларуси эта ниша прочно занята так называемой несистемной оппозицией. Очередная клоунада состоялась, как и ожидалось, в это воскресенье, 17 ноября, когда вся страна выбирала парламент.

Давайте посмотрим, что творческий коллектив клоунов предложил народу на выборах. Весь словесный поток можно было свести к нескольким позициям. Отменить службу в армии. Ну, понятно, диванным болтунам непривычно будет взять в руки что-нибудь потяжелее компьютерной мыши, а косить по сумасшествию с каждым годом все сложнее. Еще их волновали права ЛГБТ. Видно, депутатская неприкосновенность помогла бы им раскрепостить свои фрейдистские комплексы. Отмена смертной казни. Откуда у них такой пиетет к насильникам, террористам и маньякам? А еще сносить памятники и переименовывать все подряд.

Григорий Азарёнок:

Но всем этим радужным мечтам не суждено было сбыться. Белорусы не пожелали видеть в своем парламенте ни одного представителя политических и половых меньшинств. Правда, никому не известный Евгений Афнагель из не менее неизвестной «Европейской Беларуси» считает, что их не пустила власть. Поверьте, Евгений, власти вы безразличны, да и народ плевать на вас хотел.

Но вместо того, чтобы наконец признать свою политическую импотенцию, они принялись наперебой кричать о фальсификации. Ну новое бы что-нибудь придумали. Любой адекватный человек понимает, что когда разрыв составляет 40 или 50 %, то чисто технически сфальсифицировать такое невозможно. А все кандидаты от оппозиции были биты на участках в пух и прах.

Но эта компания привнесла новинку. Клоуны вспомнили, что сейчас XXI век и для фокусов вооружились гаджетами. И в день голосования принялись снимать все подряд. Ну пока они просто снимали, никто не обращал на них внимания. И артистам становилось скучно. Душа требовала хайпа. И они принялись кидаться на избирательные комиссии, особенно во время подсчета голосов. И вот тут маски слетели, и они продемонстрировали свое истинное лицо.