Выборы Президента Беларуси пройдут 11 октября 2015 года

Новости Беларуси. Выборы президента Беларуси пройдут 11 октября. Такое решение депутаты Палаты представителей приняли сегодня на заседании седьмой сессии, тем самым фактически дан старт главной политической кампании.

Нынешняя президентская гонка не обойдется без новшеств, каких именно, а также как проходило голосование депутатского корпуса, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь стала сегодня главным ньюсмейкером. И не удивительно: в повестке дня главный вопрос политической жизни – назначение даты проведения президентских выборов. Тем более, совсем недавно Центризбирком внёс своё предложение – провести их 11 октября 2015 года.

Дата оправдана. Собирать внеочередную сессию не придётся, да и в случае проведения второго тура определённые Конституцией сроки избрания главы государства нарушены не будут. И это мнение не только ЦИКа –присоединяются к нему и депутаты. Об этом законотворцы говорили в кулуарах ещё до начала заседания седьмой сессии и делились в интервью журналистам.

Геннадий Грицкевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту:

Правильно определена дата выборов. Сроки выдержаны. 11 октября — самое удобное, наверное, число (это и воскресенье) для того, чтобы мы провели досрочное голосование, которое в соответствии с Избирательным кодексом, имеет право на это. И время такое, когда уже пройдет время отпускной кампании.

кампания — пятая по счёту в истории суверенной Беларуси. За это время на пост президента баллотировались 23 человека.

Требования к кандидатам, как всегда, строго определены. Гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, да и в Синеокой он должен проживать не менее десяти лет перед выборами. А вот подписей будущий кандидат собрать должен 100 тысяч. Такой должна быть поддержка электората. Кстати, следить за ходом избирательной кампании будет не только Центральная комиссия.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Обеспечивать проведение избирательной кампании помимо Центральной комиссии будут следующие комиссии по выборам президента – это 153 территориальные комиссии: 6 областных, Минская городская, 118 районных, 4 городских в городах областного подчинения и 24 районных комиссии в районных городах.

Весь долгосрочный период проведение избирательной кампании будут контролировать международные наблюдатели и зарубежные эксперты. К примеру, от ОБСЕ, СНГ и Совета Европы.

Виктор Русак, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Мы надеемся, мы уверены, что выборы пройдут открыто и прозрачно. Уже сегодня предполагается присутствие наблюдателей и представителей ряда иностранных государств. Вы понимаете, что это будут очень разные люди в плане отношения к нашей стране. И очень важно сформировать у них объективное мнение о Беларуси.

На проведение выборов республиканским бюджетом предусмотрено более 260 миллиардов рублей. Из них более 180 – на первый тур. Таковы лишь некоторые цифры предстоящей кампании. А вот 102 «за» арифметика уже парламентская.

Депутаты одобрили предложенную Центризбиркомом дату выборов – 11 октября.

Кстати, нынешняя президентская кампания не обойдётся без новшеств. Изменения вносились в Избирательный кодекс. Другим стал объём сведений, которые претендент на пост президента должен предоставить о себе. Или взять, к примеру, финансирование предвыборных кампаний кандидатов за счет их фондов. Теперь никакого ограничения на размер вносимых денежных средств нет. Кроме того, создадут все условия для голосования избирателей с нарушением зрения. Это станет ещё одним «впервые».

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы меняли закон постепенно. И это связано с тем, что нашим Избирательным кодексом потенциальные кандидаты научились злоупотреблять, к нему привыкли. Чем больше правоприменительная практика, тем больше людей, которые находят пути, для того чтобы обойти действующие нормы закона. Особенно это ярко проявилось в 2012 году во время парламентских выборов. Именно поэтому после проведения парламентских выборов, прежде всего, мною был доложен главе государства ряд инициатив, которые в ходе многочисленных консультаций были поддержаны.

День президентских выборов назначен. Теперь говорить можно и о других датах. Так, регистрация инициативных групп по сбору подписей для выдвижения кандидатов должна завершиться не позднее 22 июля, крайний срок регистрации самих кандидатов – 15 сентября. Известно и время досрочного голосования. Оно пройдет с 6 по 10 октября.