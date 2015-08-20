Президент: Правительство ведет себя крайне нерешительно в принятии мер по защите внутреннего рынка от контрафактного алкоголя

Новости Беларуси. Нелегальный оборот спиртного, растущий импорт и сокращение отечественного производства — Президент провел 20 августа совещание по вопросам производства и оборота алкогольной продукции и подверг критике нерешительность мер по защите внутреннего рынка от некачественной продукции.

Во всем мире производство алкогольных напитков, если не монополия, то уж точно жестко контролируется государством. Ведь спиртное — это особый подакцизный товар. Все знают, что чрезмерное употребление вредит здоровью, но запреты — не выход. Поэтому в Беларуси педалируют здоровый образ жизни, ратуют за повышение культуры пития. Тут уж каждый выбирает для себя. Но алкогольная отрасль действует, и сегодня в ней накопилось немало вопросов. Главные обсуждали на совещании, которое проходило с участием Правительства, Администрации Президента, комитетов госконтроля и госбезопасности, руководителей предприятий и торговых сетей.

Александр Лукашенко:

1 июля текущего года специальными указом и Декретом Президента введены дополнительные защитные меры по усилению государственного регулирования в данной сфере. Была поставлена задача не допускать поступления некачественной продукции на внутренний рынок страны, сократить теневой оборот алкогольных напитков. Это не только потери бюджета, но в первую очередь угроза здоровью и жизни людей. Однако здесь все еще сохраняются определенные негативные тенденции. Увеличивается импорт спиртного, растет его нелегальный оборот и в то же время сокращается отечественное производство. К сожалению, Правительство ведет себя крайне нерешительно в принятии мер по защите внутреннего рынка. Это никуда не годится.

Контрафакт из Российской Федерации и других стран задавил страну. Специалисты предлагают ввести жестокую ответственность за поставку сюда контрафактной продукции, вплоть до конфискации транспортных средств, на которых сюда поставляется контрафакт.

Не случайно Президент бьет тревогу.

За 6 месяцев 2015 правоохранители изъяли более 500 тысяч литров нелегального алкоголя.

Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Контрафакт идет в основном из России. Вот последний случай. 33-летний безработный из Москвы торговал фальсификатом у Кургана Славы. Предлагал виски и водку известных марок через социальные сети.

Задача государства — навести порядок в этой сфере, чтобы люди не травились низкопробным контрафактом. Тем более что сегодня белорусские предприятия выпускают качественную и проверенную продукцию. Но спрос на заводской товар упал. Это почувствовали на себе производители.

Александр Лукашенко:

Акцизная политика, которую предлагало Правительство и сегодня предлагает, практически угробила, как говорят специалисты, отрасль. Акцизы привели к увеличению цены и вкупе с контрафактом к снижению спроса на эту продукцию, а значит, потере бюджета.

Частные структуры и за счет своей разворотливости, и за счет не знаю каких факторов (это вы мне скажите), заняли 35% рынка, притом недобросовестно потесняя государственные структуры, в том числе с помощью сетевых структур. Диктат сетей недопустим, он уже приблизился к неприемлемому значению. Осуществляются несвоевременные расчеты с поставщиками ликероводочных изделий. Как я уже сказал, вытесняются госпредприятия. С государственных предприятий за реализацию ликероводочных изделий требуют скидки, порой до 40% стоимости. И, как я говорил, устанавливают непонятные бонусы и премии для торговых сетей за счет, естественно, производителя.

Президент требует от Правительства более строго и принципиального подхода к «сетевикам». Алкогольная отрасль должна работать не под диктатом торговых сетей, а под диктатом производителей.

На деле же получается, что за продвижение товара на полках магазинов сети снимают бонусы, «выкручивая руки» заводам. И это сверх торговой наценки. Доходит до ультиматумов: мы у вас возьмем на реализацию большую партию алкоголя, а вы нам скидки. Такие подходы практикуется на российском рынке.

Александр Забелло, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Сегодня распределительный принцип товара уже не действует. Действительно, товар необходимо продвигать. В то же время те моментами, которыми пользовались и пользуются наши торговые организации, конечно, это полный беспредел. Минимальная отпускная цена обеспечивает нулевой уровень рентабельности предприятия, потому что в ней 70% акциз. И если торговая организация, помимо того источника валовых доходов, которые для нее по закону существуют, это торговая надбавка, он получает дополнительную сверхприбыль за счет предоставления бонусов, которые за собой никакой ответственности не несут. И получается, что практически то, что должно было делать государство (если есть избыточная рентабельность в алкогольной отрасли, это должно в виде акцизов забираться в бюджет страны, направляться детские садики, больницы), забирали для развития своих товаропроводящих сетей.

Впрочем, и самих производителей никто не снимает ответственности. Смотрите, с кем работаете! В начале года в отрасли сложилась рекордная дебиторка — более 500 миллиардов рублей были должны сетевики заводам. Она постепенно сокращается. За такую просрочку спрашивать будут в первую очередь с самих производителей — как допустили? Вплоть до лишении лицензии на производство алкоголя. Все серьезно — вопрос под контролем Комитета госбезопасности.

Михаил Русый, заместитель премьер-министр Республики Беларусь:

Главой государства жестко поставлена задача: всем потребителям торговым организациям, которые получили алкоголь, но не рассчитались — до 1 сентября произвести расчеты. Рассрочки не должно быть.

Мощности по производству алкоголя в Беларуси вдвое превышают потребности внутреннего рынка. Спиртное идет на экспорт, правда, в последнее время продвигается продукция тяжело. Спрос в России и Украине упал. Образовались складские запасы. Глава государства требует, чтобы продукция поступила на прилавки и была на виду у покупателей. Время — до середины сентября.

Михаил Русый, заместитель премьер-министр республики Беларусь:

Поручено главой государства жестко рассматривать вопросы и разобраться с акцизной политикой. Изучить меры защиты других государств.

В том числе и для более эффективной работы за рубежом, было принято решение о создании единого алкогольного холдинга. Месяц назад он был организован на базе крупнейшего производителя ликероводочных изделий. В холдинг вошли 8 заводов. В 2015 по экспорту спиртного должны выйти на уровень прошлого года.

Станислав Иодис, руководитель холдинга по производству алкогольной продукции:

Начинаем поставки в Сирию, Ливан, Турция начинает с нами работать в более, скажем так, эффективном моменте, Германия.

Итогом жесткого разговора стало поручение Президента навести в отрасли порядок до конца 2015 года.

Александр Лукашенко сделал акцент, что работать производители алкоголя должны без посредников. Логичны поручения по поддержке внутреннего рынка — в первую очередь речь о защите от «серого» импорта алкоголя. Но в ближайшее время будут пересмотрены и нормы ввоза и вывоза алкогольной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.