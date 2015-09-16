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Выборы Президента Беларуси-2015: глава ЦИК Лидия Ермошина будет голосовать досрочно

16 сентября 2015 13:37
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Новости Беларуси. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина будет голосовать досрочно. 16 сентября она заявила об этом во время онлайн-конференции.  Председатель ЦИК  также оценила ход агитационной компании и  посоветовала кандидатам проявлять больше активности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Активность должна быть побольше, и тогда избиратели заметят, что у нас действительно идет предвыборная агитация. В ближайшие дни у меня состоится встреча с руководителем миссии ОБСЕ. Очевидно, он мне представит промежуточный отчет. Что же касается миссии СНГ, то она задает вопросы в рабочем порядке, но каких-то официальных встреч, контактов на уровне руководства пока не происходит.

# Лидия Ермошина # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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