Выборы Президента Беларуси-2015: глава ЦИК Лидия Ермошина будет голосовать досрочно

Новости Беларуси. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина будет голосовать досрочно. 16 сентября она заявила об этом во время онлайн-конференции. Председатель ЦИК также оценила ход агитационной компании и посоветовала кандидатам проявлять больше активности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Активность должна быть побольше, и тогда избиратели заметят, что у нас действительно идет предвыборная агитация. В ближайшие дни у меня состоится встреча с руководителем миссии ОБСЕ. Очевидно, он мне представит промежуточный отчет. Что же касается миссии СНГ, то она задает вопросы в рабочем порядке, но каких-то официальных встреч, контактов на уровне руководства пока не происходит.