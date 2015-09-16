Прямой эфир

Предвыборные программы Александра Лукашенко и Николая Улаховича опубликованы на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня»

16 сентября 2015 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Газета «СБ. Беларусь сегодня» на своем сайте опубликовала предвыборные программы кандидатов в Президенты Беларуси: действующего главы государства Александра Лукашенко, а также Николая Улаховича.

Возможность донести свои идеи до избирателей через государственные издания  также будет у Татьяны Короткевич и Сергея Гайдукевича. Очередность выступления кандидатов на высший государственный пост в печатных СМИ, на радио и телевидении были определены жеребьевкой.

Накануне в эфире «Беларусь-1» свою предвыборную программу озвучил Сергей Гайдукевич.

На  агитацию кандидатам отведено ровно месяц. Выборы пройдут 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко принял участие в неформальной трехсторонней встрече с коллегами из России и Казахстана в Сочи
16 сентября 2015 10:19

Александр Лукашенко принял участие в неформальной трехсторонней встрече с коллегами из России и Казахстана в Сочи

Представители миссии БДИПЧ ОБСЕ посетили Гродно
15 сентября 2015 17:31

Представители миссии БДИПЧ ОБСЕ посетили Гродно

Специальные избирательные счета открыли все 4 кандидата в президенты Беларуси
15 сентября 2015 17:29

Специальные избирательные счета открыли все 4 кандидата в президенты Беларуси