Предвыборные программы Александра Лукашенко и Николая Улаховича опубликованы на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня»

Новости Беларуси. Газета «СБ. Беларусь сегодня» на своем сайте опубликовала предвыборные программы кандидатов в Президенты Беларуси: действующего главы государства Александра Лукашенко, а также Николая Улаховича.

Возможность донести свои идеи до избирателей через государственные издания также будет у Татьяны Короткевич и Сергея Гайдукевича. Очередность выступления кандидатов на высший государственный пост в печатных СМИ, на радио и телевидении были определены жеребьевкой.

Накануне в эфире «Беларусь-1» свою предвыборную программу озвучил Сергей Гайдукевич.

На агитацию кандидатам отведено ровно месяц. Выборы пройдут 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.