Певица Анжелика Агурбаш: Судьба нашей любимой родины, нашей Беларуси всегда в наших руках

В программе «Простые вопросы» Интернет-конференция с именитыми белорусами, которые в данный момент находятся далеко за пределами родины.

К нам на связь выходит заслуженная артистка Республики Беларусь Анжелика Агурбаш. Анжелика, добрый вечер.

Анжелика Агурбаш, певица:

Добрый вечер, я приветствую всех.

Анжелика, скажи, пожалуйста, ты 11 октября будешь в Москве.

Анжелика Агурбаш:

Я буду в Москве, да, и буду голосовать в нашем белорусском посольстве обязательно.

Анжелика, ты знаешь, здесь, в Беларуси, можно столкнуться с таким мнением о том, что исход выборов, скорее всего, предрешен, и поэтому не обязательно идти на избирательные участки. Что ты скажешь по этому поводу?

Анжелика Агурбаш:

Нет, друзья мои. Всегда же говорят, что счастье в наших руках. И судьба нашей любимой родины, нашей любимой Беларуси всегда в наших руках. А самое главное – это просто необходимо делать, потому что это правильная позиция. Потому что ты отдаешь вместе с голосом частицу своей энергии, частицу своей души и частицу своего отношения ко всему происходящему. Получается правильная энергетика и правильный баланс.

Спасибо. Скажи, у тебя много детей. По-моему, голосовать из них может только пока старшая дочь.

Анжелика Агурбаш:

Может старшая дочь, может сын Никита. Ему уже исполнилось 18 лет. Он сейчас учится в Милане, в университете Боккони. И, вот, кстати, хороший вопрос, я об этом не подумала. Я сегодня же свяжусь с ним и отправлю проголосовать.

Что ж, большое спасибо. С нами на связи из Москвы была Анжелика Агурбаш.

Анжелика Агурбаш:

Благодарю вас. Счастливо.