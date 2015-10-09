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Певица Анжелика Агурбаш: Судьба нашей любимой родины, нашей Беларуси всегда в наших руках

09 октября 2015 06:41
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В программе «Простые вопросы» Интернет-конференция с именитыми белорусами, которые в данный момент находятся далеко за пределами родины.

К нам на связь выходит заслуженная артистка Республики Беларусь Анжелика Агурбаш. Анжелика, добрый вечер.

Анжелика Агурбаш, певица:
Добрый вечер, я приветствую всех.

Анжелика, скажи, пожалуйста, ты 11 октября будешь в Москве.

Анжелика Агурбаш:
Я буду в Москве, да, и буду голосовать в нашем белорусском посольстве обязательно.

Анжелика, ты знаешь, здесь, в Беларуси, можно столкнуться с таким мнением о том, что исход выборов, скорее всего, предрешен, и поэтому не обязательно идти на избирательные участки. Что ты скажешь по этому поводу?

Анжелика Агурбаш:
Нет, друзья мои. Всегда же говорят, что счастье в наших руках. И судьба нашей любимой родины, нашей любимой Беларуси всегда в наших руках. А самое главное – это просто необходимо делать, потому что это правильная позиция. Потому что ты отдаешь вместе с голосом частицу своей энергии, частицу своей души и частицу своего отношения ко всему происходящему. Получается правильная энергетика и правильный баланс.

Спасибо. Скажи, у тебя много детей. По-моему, голосовать из них может только пока старшая дочь.

Анжелика Агурбаш:
Может старшая дочь, может сын Никита. Ему уже исполнилось 18 лет. Он сейчас учится в Милане, в университете Боккони. И, вот, кстати, хороший вопрос, я об этом не подумала. Я сегодня же свяжусь с ним и отправлю проголосовать.

Что ж, большое спасибо. С нами на связи из Москвы была Анжелика Агурбаш.

Анжелика Агурбаш:
Благодарю вас. Счастливо.

# Анжелика Агурбаш # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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