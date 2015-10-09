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Выборы Президента Беларуси-2015: за три дня досрочно проголосовали свыше 18,5% избирателей

09 октября 2015 07:30
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Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента Беларуси приближается к кульминации. 9 октября утром избирательные участки вновь открылись по всей стране.

За минувшие три дня правом сделать выбор досрочно воспользовались свыше 18,5% избирателей. Самыми активными оказались жители Витебской области.

Вплоть до основного дня голосования, а он назначен на 11 октября, участки будут открыты с 10 до 19 часов с перерывом на обед.

В Беларусь тем временем продолжают прибывать международные наблюдатели. 9 октября, в частности, ожидается приезд делегации от Шанхайской организации сотрудничества. Планируется, что уже 10 октября представители этой миссии встретятся с руководством Центризбиркома.

Всего для мониторинга президентских выборов в республике аккредитованы более 900 международных наблюдателей. Самые представительные миссии – от Содружества Независимых Государств и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года # Досрочное голосование

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