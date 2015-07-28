Новости Беларуси. Долгосрочная миссия СНГ планирует приступить к наблюдению за выборами Президента Беларуси до 12 августа. Об этом сообщили в Центризбиркоме нашей страны. В течение месяца к нам прибудут и специалисты от ОБСЕ.

ЦИК уже аккредитовал и семь национальных наблюдателей. Накануне этот список пополнили представители Коммунистической и Либерально-демократической партий.

Тем временем инициативные группы продолжают сбор подписей в поддержку 8 потенциальных кандидатов в Президенты. Каждому из них до 21 августа необходимо заручиться поддержкой минимум 100 тысяч белорусов. Как сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, этот этап избирательной кампании проходит спокойно, пока не поступило ни одной обоснованной жалобы.

Регистрацию кандидатов ЦИК проведет с 6 по 15 сентября. После этого уже официальные кандидаты на главный пост в стране перейдут к следующему этапу избирательной кампании – агитации. Сами выборы Президента Беларуси состоятся 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.