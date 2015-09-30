Выборы Президента Беларуси-2015: 6 октября начнется досрочное голосование

Новости Беларуси. Что должен знать белорус, отправляясь голосовать? Каковы нюансы нынешней избирательной кампании и чем она отличается от предыдущих? На эти вопросы глава Центризбиркома отвечала 30 сентября, общаясь с сотрудниками Президентской библиотеки. Вопросов оказалось немало. А как иначе – до главного политического события в стране менее двух недель. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ следила за тем, как проходил избирательный ликбез.

Все, что должен знать избиратель про выборы. 30 сентября Лидия Ермошина поделилась деталями президентской кампании в Президентской библиотеке. Место выбрано неслучайно: именно здесь собрана вся литература по избирательному процессу. От старинных фолиантов по праву до современных исследований по психологии — фонды готовились специально для государственных служащих. Правда, в отличие от аналогичных библиотек в других странах, доступ к уникальной подборке литературы для управленцев есть у всех.

Сергей Квачан, директор Президентской библиотеки Республики Беларусь:

Любой желающий может прийти и записаться в нашу библиотеку. В то же время она обслуживает и государственных служащих.

Как отметила Лидия Ермошина, нынешние выборы – «эконом» класса. Ведь проведение всей кампании стоит каждому белорусу меньше 2 долларов – это почти вдвое меньше, чем в Европе. К тому же в этом году кандидаты финансируются не из госбюджета, а создают собственные фонды.

Сэкономленные деньги государство потратило на информирование – в почтовый ящик каждого избирателя, а это около 7 миллионов человек, опустилась брошюра с полной информацией о претендентах в Президенты. Избирательные участки также наводят последний лоск: досрочное голосование начнется уже 6 числа. За день до этого — проверка готовности.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Наша обычная практика – это поверка средств связи. То есть для того, чтобы все избирательные комиссии участковые (там где-то есть и новички) действовали в едином алгоритме. Вот они по такому принципу, как они будут передавать в день выборов 11 октября, 5 октября будут передавать информацию.

А тем временем кандидаты продолжают бороться за голоса белорусов. Сегодняшняя встреча Николая Улаховича с избирателями в Гомеле. И, как во всех городах, ставка на конструктивный диалог.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Я уже не чувствую того накала, который был в начале избирательной кампании. Сейчас уже люди многое прочли, многое знают о программах кандидатов в Президенты, поэтому спокойно идет работа.

Несмотря на приближение даты выборов, накал президентской гонки стал менее ощутим и в штабе Сергея Гайдукевича. Кампания кандидата уже перешла свой экватор. Но все равно претендент на высшую государственную должность не упускает случая пообщаться с белорусами.

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Мы раздали где-то 750 тысяч листовок, мы провели где-то прядка 500 пикетов, более чем в 300 я участвовал. Люди интересуются. А когда человек интересуется, с ним легче.

Татьяна Короткевич также продолжает знакомиться с избирателями. 30 сентября она встретилась с брестчанами.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Я, как молодой политик, рада встретиться с каждым человеком, кто пришел добровольно на мою встречу. А таких людей достаточно много и их с каждым днем становится больше.

Оппоненты на политической арене, кандидаты сходятся в одном: избиратели активно интересуются предстоящими выборами и чувствуют свою причастность к главному государственному событию года.

Избиратели:

Это наша страна и нам надо принимать участие в выборах, потому что мы – народ, и мы определяем того, кто будет нашим Президентом.

Я знаю, за кого я буду голосовать. Я не хочу никаких потрясений, волнений. Хочу, чтобы была спокойная, нормальная жизнь.

Свою работу продолжают и наблюдатели: напомним, за президентской кампанией в нашей стране следят более 28 тысяч национальных наблюдателей и более 8 сотен представителей международных миссий. Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ встретился 30 сентября с Гомельской областной избирательной комиссией. В ходе беседы Жака Фора и наблюдателей проинформировали о результатах основных этапов предвыборной кампании – все участки готовы к досрочному голосованию.

Жак Фор, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Президента Республики Беларусь:

Наши наблюдатели у вас постоянно работают, мы очень серьезно наблюдаем за фактами, и все эти факты мы напишем в конечном итоге после выборов.

Президентские выборы состоятся 11 октября. До этого времени у кандидатов еще есть возможность высказаться. 3 октября претенденты на президентское кресло будут отстаивать свои политические взгляды на дебатах.