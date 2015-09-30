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Совет Российской Федерации дал согласие на использование ВВС России в Сирии

30 сентября 2015 10:51
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Новости России. Совет Российской Федерации дал согласие президенту на использование в Сирии вооруженных сил. Отмечается, что по просьбе сирийского президента Россия будет использовать ВВС исключительно против «Исламского государства». Виды используемых вооружений не разглашаются, а сама операция имеет временные рамки. Все партнеры и союзники будут проинформированы о принятых решениях.

Напомним, ранее Путин внес в Совет Федерации предложение на использование контингента вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории страны на основе общепризнанных принципов и норм международного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Война в Сирии

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