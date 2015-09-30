30 сентября в нижней палате белорусского парламента обсуждают повестку дня осенней сессии

Новости Беларуси. Рассмотрение республиканского бюджета и корректировка налогового законодательства. Эти вопросы займут центральное место на осенней сессии нижней палаты белорусского парламента. Депутаты ставят задачу сохранить социальную направленность бюджета, создать эффективные стимулы для развития экономики, в том числе и за счет внедрения новых подходов к государственному планированию и прогнозированию.

Осенняя сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси откроется 2 октября. О подготовке к ней речь шла 30 сентября на заседании Совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Грицкевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту:

Три месяца, они такие были насыщены работой. Все постоянные комиссии работали над законопроектом, который и в плане подготовки законопроекта утвержден главой государства, и те законопроекты, которые поступили и вне плановости. Много сделано. Уже сегодня подготовлены 36 вопросов для включения повестки дня сессии. Из них 10 законопроектов в первом чтении, 11 законопроектов во втором чтении. И ратификация международных договоров — 13 штук.