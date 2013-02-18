Выборы президент Армении: на что готовы кандидаты ради рейтинга и что по этому поводу думают аналитики

Новости Армении. Армения выбирает Президента на ближайшие 5 лет. На пост главы государства претендуют 7 кандидатов. Среди них и действующий президент Серж Саргсян. У нынешнего лидера есть все шансы на победу – отмечают эксперты. За голосованием следит 12 международных организаций. В том числе миссия наблюдателей от СНГ, представители России, Казахстана и нашей страны. На что готовы кандидаты ради рейтинга и что по этому поводу думают аналитики?

Эту избирательную кампанию в Армении эксперты уж точно назвали бы спокойной и непримечательной, если бы не находчивость кандидатов в президенты. Каждый из них выбирал свои методы политической борьбы: кто-то традиционно встречался с избирателями, а кто-то ради рейтинговых баллов устраивал настоящее шоу.

Всего в гонке за кресло в главном кабинете страны участвуют 7 кандидатов. Один из них – директор армянского радио Андриас Гукосян – провел все 27 дней предвыборной кампании в голодовке и жил на улице в палатке у Академии наук. От пищи ради рейтинга отказались еще двое кандидатов, правда, на долго их не хватило.

На одного из них, Паруйра Айрикяна, за 18 дней до выборов и вовсе было совершено покушение. Ранение в плечо – и часть предвыборной кампании кандидат провел в больнице. Из-за этого Айрикян собрался перенести выборы на две недели, даже подал заявление в Конституционный суд, но потом свое решение поменял. Инцидент сделал кандидата узнаваемым, но рейтинговых баллов вряд ли добавил.

Айк Халатян, политический обозреватель:

Может даже, это он сам организовал. Ради своего пиара. Учитывая его экстравагантный характер.

Через 1-2 дня, когда первый шок от этого известия прошел, уже общаясь с обыкновенными людьми (кто у нас политические эксперты – таксисты), они уже сами сомневались, что эта история чистая. Можно понять, что весь народ сомневается насчет этой истории.

18 февраля избирательные участки во всей стране открылись в 8 утра по местному времени. Одним из первых проголосовал президент Армении Серж Саргсян.

Серж Саргсян, президент Республики Армения:

Я проголосовал за будущее Армении, за обеспеченную Армению. Я проголосовал за обеспеченность наших граждан и семей.

Избирательная кампания в Армении имеет и много особенностей. Непривычно выборы проходят здесь в понедельник. По этому случаю 18 февраля в стране – выходной.

Отличается и сама процедура голосования. Избирателя сначала регистрируют, затем вместе с бюллетенем выдают конверт, который после заполнения бланка он запечатает. Дальше в паспорт поставят отметку специальными чернилами, которые не исчезнут в течение суток и исключат возможность повторного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Енук Енукян, член избирательной комиссии:

Чернила особые, выдерживают 24 часа. Ставится в конце паспорта.

Есть и специальные бюллетени для слабовидящих, где имена претендентов на главный пост написаны по азбуке Брайля.

За ходом голосования следят больше шести сотен международных наблюдателей. Координатор белорусской миссии Николай Лозовик с коллегами по СНГ посетили не только участки, расположенные в Ереване, но и в регионах.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Здесь, в Армении, нет голосования зарубежного. В целом избирательная кампания в Республике Армения идет очень организованно, спокойно.

Эксперты констатируют: самый высокий рейтинг у нынешнего президента, Сержа Саргсяна, а основная борьба развернется за второе место.

Всего в стране зарегистрировано более 2,5 миллионов избирателей. И каждый из них четко знает, зачем идет на выборы.

Избиратель:

Новому президенту, я думаю, надо в первую очередь повысить социальный статус народа, повысить экономику.

Согласно законодательству, глава государства избирается сроком на 5 лет. Предварительные итоги голосования будут известны уже 19 февраля, а инаугурация нового президента состоится через 50 дней.