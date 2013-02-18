Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся на родину после 2-месячного лечения на Кубе

Новости Венесуэлы. Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся на родину. Он более двух месяцев проходил лечение после операции на Кубе. Уго Чавес поблагодарил нынешнего кубинского лидера Рауля Кастро и бывшего главу страны Фиделя Кастро за поддержку. Лидер Венесуэлы не уточнил, в каком состоянии сейчас находится, однако отметил, что продолжит лечение в Венесуэле.

Уго Чавес перенес уже четыре операции по удалению раковой опухоли. Последняя была проведена на Кубе в декабре. С тех пор президент Венесуэлы еще ни разу не появлялся в теле- или радиоэфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.