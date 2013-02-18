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Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся на родину после 2-месячного лечения на Кубе

18 февраля 2013 14:32
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Новости Венесуэлы. Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся на родину. Он более двух месяцев проходил лечение после операции на Кубе. Уго Чавес поблагодарил нынешнего кубинского лидера Рауля Кастро и бывшего главу страны Фиделя Кастро за поддержку. Лидер Венесуэлы не уточнил, в каком состоянии сейчас находится, однако отметил, что продолжит лечение в Венесуэле.

Уго Чавес перенес уже четыре операции по удалению раковой опухоли. Последняя была проведена на Кубе в декабре. С тех пор президент Венесуэлы еще ни разу не появлялся в теле- или радиоэфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество # Умер Уго Чавес

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