Александр Лукашенко поздравил Рафаэля Корреа Дельгадо с убедительной победой на выборах президента Эквадора

Новости Эквадора. В Эквадор действующий президент Рафаэль Корреа уже победил на выборах главы государства. По результатам предварительного подсчета бюллетеней он набрал около 57% голосов избирателей. За его основного соперника проголосовало около 24%. Таким образом, второй тур президентских выборов не понадобится, а Корреа, впервые выбранный на этот пост в 2006 году, будет править Эквадором еще 4 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Рафаэля Корреа ДельГадо с убедительной победой на выборах Президента Эквадора.