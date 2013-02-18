Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Рафаэля Корреа Дельгадо с убедительной победой на выборах президента Эквадора

18 февраля 2013 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эквадора. В Эквадор действующий президент Рафаэль Корреа уже победил на выборах главы государства. По результатам предварительного подсчета бюллетеней он набрал около 57% голосов избирателей. За его основного соперника проголосовало около 24%. Таким образом, второй тур президентских выборов не понадобится, а Корреа, впервые выбранный на этот пост в 2006 году, будет править Эквадором еще 4 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Рафаэля Корреа ДельГадо с убедительной победой на выборах Президента Эквадора.

# Беларусь-Эквадор

Другие новости рубрики

Все новости
Десятки жителей региона обратились к председателю Миноблисполкома Борису Батуре во время прямой телефонной линии
18 февраля 2013 14:46

Десятки жителей региона обратились к председателю Миноблисполкома Борису Батуре во время прямой телефонной линии

18 февраля 2013 14:32

Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся на родину после 2-месячного лечения на Кубе

Пока Барак Обама ужесточал контроль над продажей оружия, рекордный спрос на него привел к дефициту
18 февраля 2013 14:04

Пока Барак Обама ужесточал контроль над продажей оружия, рекордный спрос на него привел к дефициту