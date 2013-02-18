Прямой эфир

Десятки жителей региона обратились к председателю Миноблисполкома Борису Батуре во время прямой телефонной линии

18 февраля 2013 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Десятки жителей региона обратились к председателю Миноблисполкома Борису Батуре во время традиционной прямой линии. Жилищный вопрос – самый популярный у жителей Минской области. Люди поднимали тему приватизации. Интересовались, когда введут в эксплуатацию многоэтажки.

На отсутствие надлежащей инфраструктуры жаловалась жительница Минского района. Ее сын построил дом в деревне Старина Колодищанского сельсовета. Однако заселиться в новое жилье никак не получается. На участке полностью отсутствует электроснабжение. Районные власти посоветовали провести свет за собственные деньги.

Жительница Минского района:
Везде и всюду обращались: и в сельский совет, и в энергосети. Не проводят свет. Везде дают ответ, что нет средств.
Это индивидуальное жилье. Они, как молодая семья, нуждались в участке.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:
Такое я в первый раз слышу. Энергетики докладывали, что все везде подвели.
Я понял Ваш вопрос. Ускорим его решение.

На прямую линию к губернатору обратилась девушка из Логойска. Она социальная сирота. У 20-летней Ирины уже двое детей. Живут они в доме бабушки. Но молодая мама мечтает о собственных квадратных метра.

Более четырех тысяч человек в области имеют право на социальное жилье. Борис Батура потребовал в ближайшие годы ликвидировать очередь. Решить этот вопрос поможет и возведение арендного жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ирина:
Я стою на очереди 125, а дом будет строиться только на 80 квартир. Построится, и не факт, что я получу эту квартиру. А живу у бабушки. Там прописано еще восемь человек.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:
Есть отдельная очередь. Государство должно решать Ваш вопрос. Поэтому посмотрим чем Вам помочь.

# Прием граждан # Борис Батура # Миноблисполком

Другие новости рубрики

Все новости
18 февраля 2013 14:32

Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся на родину после 2-месячного лечения на Кубе

Пока Барак Обама ужесточал контроль над продажей оружия, рекордный спрос на него привел к дефициту
18 февраля 2013 14:04

Пока Барак Обама ужесточал контроль над продажей оружия, рекордный спрос на него привел к дефициту

Первый вице-спикер российского сената рассказал об американских выборах и как лоббирует белорусские продукты на московском рынке
17 февраля 2013 18:41

Первый вице-спикер российского сената рассказал об американских выборах и как лоббирует белорусские продукты на московском рынке