Выборы депутатов в местные советы: как собираются подписи и что избиратели хотят знать о кандидатах?

Новости Беларуси. В Беларуси сейчас в самом разгаре борьба за подписи избирателей. Члены инициативных групп обходят жителей и собирают автографы за своих выдвиженцев. Эта неделя доказала, что мороз избирательной кампании не помеха. Как собираются подписи и на что больше обращают внимание белорусы — на биографию или внешность своего избранника? И как отдать свой голос правильно, чтобы его потом не забраковали? За подписной кампанией понаблюдала корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Ирина Живаева, корреспондент СТВ:

На улице градусов 15 мороза, ветер - тоже метров 15 в секунду. И вот в таких сложных условиях сейчас каждый день по всей стране вот с такими подписными листами ходят более 16 тысяч групп – собирают подписи.

Татьяна Ивановна в путь отправилась после работы. По профессии – соцработник, уже более 20 лет помогает жителям Заславля. Все её знают. И визиты за подписью из официального мероприятия превращаются в почти семейные беседы. Зато согреться успевает.

Татьяна Рудая, член инициативной группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в депутаты:

Мы все обсудим — какие-то злободневные вопросы, мы и о выборах поговорим, о кандидате. Это получается такая вот семейная беседа.

В этом мы убеждаемся уже спустя пару минут. Первым делом Владимир Николаевич предлагает «для сугреву». Бывший экономист, работал в министерстве финансов в Минске. Сейчас в столице живёт дочка, а сам на пенсии перебрался в Заславль. Впрочем, пенсия - это не про него.

Вот так выглядит удостоверение сборщика подписей. Его выдают, когда регистрируют инициативную группу. Нет такого документа – оставлять свою подпись бессмысленно – её не учтут, если сборщик не является членом инициативной группы. По опыту прошлых кампаний – это самое частое нарушение.

Владимир Николаевич:

(Владимир Николаевич, а вы тут прописаны?) Нет. В Минке прописан.

Это – важный нюанс. Ведь новшество нынешней кампании – в том, что голосовать человек может только по месту регистрации – постоянной или временной. Владимир Николаевич, тем не менее, твердо намерен отдать свой голос

Владимир Николаевич:

А как же. И в Минск поеду, коль надо.

Иван Иванович тоже выборы не пропустит. За политикой следит, голосовать обязательно ходит.

Иван Иванович:

Всегда ходил, никогда не пропускал. Союз был. Ещё жил до армии в деревне, уже пора было голосовать. ходили в другую деревню, и это было — как на праздник!

Правда, в этом году, скорее, выборы придут к нему – повредил ногу, ходить трудно, голосовать будет на дому. Подпись ставит без колебаний – на второй срок выдвигается нынешний депутат, Иван Иваныч её ценит – и проблемы решает, и просто внимательная.

Иван Иванович:

Бывало, вот, на улице где встретимся — расспросит как я, что. Душевная женщина, я её знаю.

А мы узнаём, как правильно должен выглядеть подписной лист. Здесь должно быть указано – за кого и кто собирает подписи. Текст может быть и напечатан. А вот эти графы заполняют только вручную. Сборщик может сам внести имя и паспортные данные, а вот дату и личную роспись ставит сам человек. Иначе подпись не учтут

Татьяне Ивановне нужно собрать всего 20 подписей – этого достаточно для выдвижения, ведь речь идёт о совете депутатов в городе районного подчинения. Такое же правило действует и для поселковых, и сельских советов. Но и за таким количеством приходится побегать.

Некоторых избирателей распугивает наша съемочная группа. Вот эта дама и о выборах больше узнать хочет, и внешнего вида стесняется.

Это мы уже наблюдаем за процессом в многоэтажке одного из столичных спальных районов. Собирает подписи Аня, а точнее, Анна Михайловна. Она – учитель, в новом качестве решила себя попробовать из интереса.

У Ани задача сложнее – претендентам на место в Минском городском совете нужно собрать не менее 150 автографов в свою поддержку. Девушка обычно успевает обойти пару подъездов за пару часов. В квартиры к минчанам попасть сложно.

Оставить свою подпись, по закону и при желании, можно в поддержку сразу нескольких выдвиженцев. Главное - за одного человека только один раз, второй – всё равно не учтут.

Бдительные люди интересуются документами. И правильно - раньше были случаи, когда под видом сборщиков к минчанам проникали мошенники. В этом году такого не было.

Анна принимается рассказывать да показывать. Только показывать. Сейчас запрещено раздавать печатные материалы – это уже агитация, а она пока запрещена. Только биографию претендента рассказывает и Антон.

Антону в квартиры стучаться не приходиться, дежурит около стенда в переходе. Говорит, что замерзнуть не успевает - не так уж тут и холодно, да и проводит тут всего часа два после работы. Свидетельствует, что народ у нас выборами очень интересуется.

Антон, сборщик подписей:

Многие наши люди стараются выразить свою гражданскую позицию, им это интересно18:38 – люди подходят довольно часто. Основные вопросы – принадлежность к какой партии нашего кандидата, чем он занимается, сфера его деятельности. Естественно, его заслуги предыдущие. Спектр вопросов – самый широкий, вплоть до того, откуда у него родители.

Люди у нас к выборам относятся очень серьёзно. Ещё на стадии выдвижения – внимательно изучают претендентов.

Одни бдительно изучают биографию, другие… внешность. Уточняют все детали. И только потом делают выбор. Пока ещё на уровне подписи, но готовятся и к решающей дате - 23 марта.

Жительница Минска:

На выборы надо ходить. Ответственность определенная должна быть - лучше прийти и проголосовать, чем не прийти и не сделать.