Евромайдан: что думают украинцы о своих политиках и ситуации в стране? Эксклюзивный репортаж СТВ

Новости Украины. В Украине вот уже 10 недель продолжается противостояние оппозиции и действующей власти. В эти дни новости из Киева сменяют друг друга ежечасно. Во вторник ушел в отставку премьер Николай Азаров. А президент Виктор Янукович по сообщениям украинской прессы в больнице. Информация о диагнозе разная — от простуды до гипертонического криза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А еще в Киеве горели машины, в том числе и иностранных дипломатов. Последние, кстати, очень частые гости на фестивале политического хаоса Евромайдана. А лидеры украинской оппозиции съездили в Мюнхен, где встретились с госсекретарем США, главами МИД Франции и Германии и главой дипломатии ЕС Кэтрин Эштон. 10 февраля на заседании Совета Евросоюза по вопросам иностранных дел обсудят вопрос введения санкций против Украины. Ольга Петрашевская прямо из гущи киевских страстей по интеграции с Европой.

Ольга Петрашевская, СТВ:

На нынешней неделе киевскому Евромайдану перевалило за 70…дней. Впрочем, и на площади, и на улице Грушевского, да в принципе и по всей стране чаще обсуждали несколько другие цифры – сначала 20, потом и 25 градусов мороза. Погода стала настоящим испытанием для людей по обе стороны баррикад. Зато на политическом горизонте вновь проявил себя Западный антициклон. Но порой и без него уходящей семидневке вполне хватало жарких новостей.

Горело на неделе в Киеве не только на так называемой территории Евромайдана, но и в спальных районах украинской столицы. В ночь со среды на четверг огонь уничтожил более 20 автомобилей. Вердикт спасателей - поджог. Причем, на многих испепеленных авто были номера западных областей страны.

Наверное, не менее зрелищно, но уже в ночь на субботу пылал автомобиль сотрудницы канадского посольства в Киеве. Возможно, стечение обстоятельств, но именно на уходящей неделе Канада ввела запрет на въезд для ряда украинских чиновников. А Соединенные Штаты в очередной раз пообещали подать на политический стол традиционное блюдо - экономические санкции в случае обострения ситуации в Киеве.

Александр Булавин, политолог (Украина):

В связи с санкциями, которые возникли уже, затрудняется работа наших экспортеров, не продается наша продукция, сокращаются поступления в бюджет и возникает напряжение с выплатой социальных пособий, пенсий, зарплат бюджетникам и так далее. Это прекрасно понимают в Европе и так же они понимают, что это может быть источником нового взрыва!

Европолитики не разбирали чемоданы всю неделю. В Киев не единожды прилетала глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон, наведался еврокомиссар Штефан Фюле, а тем временем госсекретарь США Джон Керри пригласил на переговоры в Мюнхен не только лидеров оппозиции, но даже певицу Руслану. На что вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем твиттере порекомендовал взять вдогонку еще и Верку Сердючку. Чтобы уже все были в сборе.

Жительница Киева:

Европейские политики нас, по большому счету, предают. В Европе на столько другие политики, что они не понимают, кто в политиках сидит у нас.

Житель Киева:

Все зависит от того, кто оказывает эту помощь. Я думаю, что у нас достаточно умных людей, чтобы в этом разобраться. У нас страна достаточно развитая и мне кажется, что проблемы с принятием решения в принципе не существует. У нас проблема одна. Знаете, говорят: «Если встретились три англичанина – это толпа, а если встретились три украинцы – все паны!» Вот примерно так у нас и получается в стране на сегодняшний день.

Житель Киева:

Зарубежные эти все комиссары, которые приезжают, что-то пытаются решить, но решить они не могут ничего, если здесь политики не договорятся, будет ли здесь Европа или та же Россия – ничего не изменит.

А договариваться становится сложнее с каждой неделей. Потому как идти на компромиссы готовы далеко не все. Несколько дней назад в Верховной Раде голосовали за нашумевший закон об амнистии. Голосовали долго, почти до ночи. Все дело в том, рассказывает народный депутат Александр Голуб, что один из оппозиционных лидеров Виталий Кличко буквально в последнюю минуту вдруг взял и передумал.

Александр Голуб, народный депутат Верховной Рады Украины:

Свой демарш и отказ подписать соглашения, которые в течении нескольких суток нарабатывались и были согласованы на 99,9%, он заявил только когда в парламент пришел американский посол. Оппозиция занимает очень интересную позицию. Она говорит так: мы не управляем, якобы это все позиция радикального майдана, мы им не управляем, но в то же время они ведут переговоры с властью. Нужно определиться тогда с кем власти вести переговоры. Если вы не управляете Майданом - захватами, военизированным формированиями и так далее, то о чем тогда вы ведете переговоры с властью?!

Закон об амнистии в Раде все-таки приняли. Протестующим дали 15 суток, чтобы освободить захваченные здания и разблокировать улицы в центре украинской столицы. Взамен власти пообещали освободить майдановцев от уголовной ответственности, кроме тех, кто совершил тяжкие преступления. Но на участников антиправительственной акции решение депутатов особенно не повлияло.

Кстати, новый закон разрешил митингующим оставаться на самом Майдане и в отдельных зданиях вблизи площади. Чтобы люди банально не замерзли. Погода беспощадно шла в атаку. На Майдане напрасно ждали горячих лозунгов. С безмолвной сцены в записи снова и снова крутили исторические монологи.

Зато Виталий с ситуацией уже примирился. С самого начала он стоял даже не то чтобы за ассоциацию с ЕС – просто за перемены в жизни своей страны. И даже верил, что есть тот человек, который реализует его надежды. Потому и приехал. Потому и говорит то, чего когда-то не ожидал бы от себя услышать.

Реальный шанс повлиять на ситуацию из высоких кабинетов у лидеров оппозиции был. Яценюку и Кличко предлагали должности премьера и вице-премьера соответственно. Причем, чтобы одно из кресел уже буквально было пустым, теперь уже экс-глава Кабмина Николай Азаров ушел в отставку. Но ни «Ударовец», ни глава «Батькивщины» на такую перспективу не согласились.

Ростислав Ищенко, президент центра системного анализа и прогнозирования:

Возникает вопрос: чего вы хотите: вам предложили работать в правительстве, предложили премьерскую должность, так проводите линию, которую вы считаете нужной. Вам сказали, что согласны переформатировать конституцию. Конечно, не за один день. Но давайте создадим комиссию, проведем легитимное законное голосование, изменим часть Конституции, проведем любые изменения, какие вы хотите. Вы отказываетесь - так чего вы хотите? Полностью распустить государственную власть? Но это нельзя - она легитимна, она законно избрана.

Впрочем, если уйти от высоких политических материй и просто взглянуть на центр Киева, сложно представить, как жителям этой части города удается мириться с тем, что происходит у них под окнами.

Теперь Николай уже не похвастается, что мог выйти из подъезда и уже через минуту совершать променад по Крещатику. Он совсем не против того, чтобы люди митинговали за свои права. Если это не мешает жить тому, кто оказался по соседству.

Николай Морозов, житель Киева:

Многие съехали – жгут машины, беспорядок. В парке гулять вечером просто опасно. Мне не нравится то, что вокруг Майдана в плане безопасности. Все знают, что здесь какие-то посторонние люди.

Жительница Киева:

Я не принимаю такое поведение и держусь подальше от Майдана. Очень жалко города, исторический центр - очень жалко!

Жительница Киева:

Давно не была там. Я аполитичный человек и подвергать себя опасности не считаю нужным.

Жительница Киева:

Жалко очень, очень! Все рушится. Я живу в этом городе, поэтому мне очень жалко!

Центр Киева уже больше двух месяцев выглядит, мягко говоря, очень своеобразно. Майдан напоминает что-то среднее между ночлежкой и палаточным городком. А улица Грушевского – и вовсе линию фронта. Повсюду дым, слои копоти и метры баррикад.

Спиридон Килинкаров, народный депутат Верховной Рады Украины:

Если кто-то думает, что можно вот такими незаконными способами узурпировать власть и Украина согласится, я думаю, это было бы неправильно. Это ошибочная точка зрения. Восток пока своего слова не сказал. Но если будет необходимо, то корона, которая выросла на голове у трех лидеров, будет поправлена лопатой именно жителей Востока, потому что, поверьте мне, отношение к нацизму, фашизму, экстремизму, вандализму не воспринимается жителями востока страны, и, безусловно, они свое слово еще скажут.

Сегодня же свое слово говорят на Народном вече. Оппозиция снова призвала сторонников прийти на площадь в центре Киева. Как ожидается, именно здесь объявят о дальнейших планах Евромайдана. А между тем, срок, данный властью на освобождение зданий взамен на амнистию протестовавших, тоже стартует именно сегодня. И обратный отсчет уже начался.