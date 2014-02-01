Попытка смены власти в Украине. Эксклюзивный репортаж «Картины мира»: как живут украинцы в центре «Евромайдана»?

Два события в соседних с Беларусью странах приобрели, пожалуй, мировой масштаб. Предстоящая Олимпиада в Сочи и попытка смены власти в Украине. Олимпиада еще не началась, но в древности победителей античных Олимпийских игр почитали как героев войны. А украинские, почти военные побоища, которые продолжаются, уже выдвинули своих героев, но победителей пока нет.

Центр Киева перекрыт баррикадами, карты Украины в Интернете перекраиваются. И это напоминает иллюстрации из школьных учебников, демонстрировавших, как власть советов в начале XX века победоносно шла по царской России. Но в Украине сегодня административные здания захватывают антироссийские «революционеры».

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла уже резолюцию по Украине, госсекретарь США ведет переговоры с лидерами украинской оппозиции, а вот Госдума России призывает западных политиков не вмешиваться в украинские дела.

Может, сильнейшие морозы как немцев когда-то остановили у Москвы, охладят и оппозицию на киевских баррикадах?

То, что относительно недавно можно было увидеть в самом центре Киева, сегодня и осталось разве что на почтовых открытках. История Евромайдана окутала дымом и покрыла копотью не только стратегию обоих лагерей, но и центр города, который сегодня больше напоминает фронтовую передовую.

Если уйти подальше от политики и подобраться поближе к центру Киева, узнать отдельные уголки украинской столицы будет совсем не просто: перекрытые улицы, баррикады, дым, слои сажи.

Жители Киева:

Вам бы было приятно, когда у вас задымляются окна и вся эта гарь идет в квартиру? Города жалко, конечно, жалко.

Меня это все уже так заколебало, что даже не хочется мимо там ходить. Поэтому я стараюсь избегать это место.

Все, кто такое творит (разбивают здания административные), считаю, что это неправильно на сегодняшний день. Виновные должны понести ответственность в любом случае.

А вот в Верховной Раде на нынешней неделе больше говорили об условиях освобождения от ответственности участников Майдана. Нашумевший закон об амнистии депутаты обсуждали столько, что голосовали едва ли не в полночь. Протестующим дали 15 суток, чтобы разблокировать захваченные здания и центральные улицы. Взамен – освобождение от уголовной ответственности, если майдановец не совершил особо тяжкого преступления. Но украинская оппозиция с таким подходом не согласилась.

Александр Голуб, народный депутат Верховной Рады Украины:

Если мы говорим о каком-то компромиссе, то уступки должны быть, наверное, с двух сторон.

У нас есть несколько западных областей, где захвачены областные администрации. Сегодня встает вопрос: извините, а деньгами, которые идут в эти области, кто будет распоряжаться? Администрация захвачена. А это деньги учителей, врачей, бюджетников. Совершенно очевидно: сегодня создается территория управляемого хаоса в стране.

Кстати, не соглашаться с условиями власти сторонникам Майдана советуют и европолитики. Западные делегации, наверняка, сделали кассу украинским отелям. В Киев несколько раз прилетала глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон, наведался еврокомиссар Штефан Фюле, а госсекретарь США Джон Керри даже заявил о готовности вести переговоры не только с лидерами оппозиции, но и певицей Русланой. Правда, не в Киеве, а в Мюнхене. На что вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем твиттере предложил захватить на встречу еще и Верку Сердючку. Так сказать, для полного комплекта.

Жители Киева:

Есть руководители страны, которые принимают определенные решения по согласованию с Правительством, народом и так далее. То есть указывать мировому сообществу стране, наверное, не резон.

Советы, конечно, можно слушать, я сам слушаю советы многих людей, но решение принимаю всегда сам. И считаю, что наши политики могли бы сами принимать решения.

Парламентская Ассамблея Совета Европы несколько дней назад приняла резолюцию, в которой пригрозила лишить делегацию Украины права голоса в случае реализации силового сценария на Майдане. А параллельно с ПАСЕ активность продемонстрировали и Штаты. США заявили о готовности ввести экономические санкции в случае обострения конфликта в Киеве. Канада, долго не думая, уже ввела запрет на въезд для украинских чиновников. По совпадению или нет, но в ночь на нынешнюю субботу неизвестные сожгли автомобиль канадского дипломата в Киеве.

Спиридон Килинкаров, народный депутат Верховной Рады Украины:

Когда звучат заявления европейских политиков в отношении того, что если украинская власть не сделает то-то и то-то, то мы арестуем их счета за границей, они мне напоминают сомалийских пиратов, которые выбирают судно, на которое им нужно нападать, а на которое не нужно.

Кстати, о деньгах. Более чем два месяца протестов не могли не отразиться на экономике Украины. Параллельно с событиями на улицах страна не только теряет в стоимости активов предприятий, но и рискует надолго распрощаться с иностранными инвесторами.

Александр Булавин, политолог:

То, что касается экономических потерь, они начинают нарастать очень стремительно. Сегодня доллар вырос пока на 5%, но это уже 5% потерь в кармане каждого жителя Украины. Но надо иметь в виду, что сейчас начнется инфляция, и тогда потери для жителей Украины будут еще более значительными.

Григорий Крамарико:

Мы не верим даже ни нашим, не верим даже и с той стороны.

А, тем временем, субботу протестующие на улице Грушевского снова встретили разговорами не столько о политике, сколько о том, как согреться в крепкий мороз. Григорий Крамарико проводил ноябрь и уже встретил февраль рядом с Майданом.

Григорий Крамарико:

Кто лично мой лидер? Ну, у нас, во-первых, мы еще не знаем. У нас три лидера. Сейчас это Кличко, Цягнибок, а за Яценюка я вообще не говорю.

Виталий, житель Киева:

В центре Минска или в центре Москвы разве может такое быть? Или в центре любого города?

Пока один киевлянин Григорий собирается подбросить дров, другой киевлянин – Виталий – уже не раз пожалел, что в свое время переехал в престижный район Киева. Его дом – шагах в 20 от Майдана. И он старается понять все стороны баррикад. Надеясь, что его тоже поймет хоть кто-нибудь.

Виталий, житель Киева:

Как можно в такой ситуации постоянно нормально жить? Мы здесь и в школу ходим, и на работу. Ни проехать, ни запарковаться нормально. Недели две это можно выдержать, а так, в принципе, кому это понравится.

Сегодня на улице Грушевского, как и на Майдане, снова затишье. Протестующие греются в палатках, «Беркут» – на позициях. Но ситуация может измениться в любой момент. Единственный, кто однозначно сохранит невозмутимость, – великий композитор. Даже Бетховену пришлось поработать «лицом» украинских протестов.