Директор общественного фонда в Украине: Люди очень боятся, чтобы не было войны

Новости Украины. О происходящих в Киеве событиях ведущий программы «Неделя» на СТВ пообщался с Миланой Ивановой, директором общественного фонда, работающего с многодетными семьями, детьми-инвалидами и домами престарелых в Украине. Телемост из Киева.

Мила, здравствуйте!

Милана Иванова, директор общественного фонда (Украина):

Добрый вечер, Евгений!

Милана, события в Украине сейчас привлекают внимание всего мира, вы, как жительница украинской столицы, как многодетная мама, как общественный деятель, как оцениваете то, что происходит в вашем городе и в стране в целом. Нет ощущения, что действия оппозиции все-таки больше раскалывают страну?

Милана Иванова:

Нет, я думаю, что очень важно людям правильно реагировать на то, что происходит. Люди, в общем-то, хотят одной цели: хотят, чтобы Украина процветала. Я как мать, которая имеет троих детей, понимаю, что в Украине законы должны приниматься согласно интересам и развития Украины. И те страны, которые к нам ближе, которые составляют практически наше единство. Это Россия, это Беларусь, это Украина, которые испокон веков были вместе. Это народы одного языка, одной веры. И их отделять друг от друга просто нельзя.

Вы же, наверняка, общаетесь с коллегами по работе, дома в семье по поводу этих событий. Что думают и говорят, что называется, простые украинцы?

Милана Иванова:

Люди очень боятся, чтобы не было войны. Боятся, чтобы не развивалась друг в друге агрессия. И все друг друга поддерживают-подпитывают: в том, что нужно спокойно реагировать на все события. Дети должны ходить в школу, люди – на работу. Пожилые люди должны находиться дома, заниматься домашними делами. Никто не должен брать оружие и идти на войну.

Как вы считаете, к чему, в конце концов, приведет противостояние? Когда закончится этот евроспектакль, если так можно выразиться, что будет с Украиной?

Милана Иванова:

Я думаю, что конфликт, который сейчас создался, это временные трудности. Такие могут быть в любой стране. И все зависит от мудрости людей и правильного руководства. Я думаю, что это сойдет на нейтральное решение, и все успокоятся.

В Беларуси очень внимательно, как и во всем мире, следят за событиями в Украине. Что бы вы пожелали жителям Беларуси?

Милана Иванова:

Я желаю вам самого хорошего и двигаться в том направлении, что у вас есть. И я думаю, что со временем мы будем смотреть на вас и брать с вас пример.

Спасибо! С нами на прямой связи из Киева была Милана Иванова, директор общественного фонда, работающего с многодетными семьями, детьми-инвалидами и домами престарелых.