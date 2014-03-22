Страхование по новым правилам. Итоги совещания у Президента Беларуси 21 марта

«Страховка». Нет у меня страховки, но каждый ее видел и каждый слышал это слово и сталкивался не раз со страхованием автомобиля, квартиры, собственного здоровья. Но страховой рынок в Беларуси не настолько цивилизован, как в европейских странах, и страхуемся мы реже. Даже реже, чем в России. В России страховые взносы на душу населения в 2,5 раза выше. Президент Лукашенко считает, что рынок страховых услуг в Беларуси надо развивать. И не только вширь, но и качественно, потому что порядок стоит навести на этом рынке. Об этом шла речь на совещании у президента 21 марта.

Государство должно увеличить доход от страховых услуг. Потенциал этого рынка в нашей стране используется не в полной мере – заявил Александр Лукашенко, открывая совещание.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В Европе уровень участия страхования в экономике в три раза выше, чем у нас. По сумме взносов на душу населения мы существенно отстаем. Например, если у нас она составляет 80 долларов, то в России – почти 200. Здесь вывод очевиден: потенциал страховой деятельности в нашей стране еще далеко не реализован. Нужны серьезные меры, стимулирующие ее более динамичное развитие.

Страхование должно не только приносить прибыль государству, но и работать четко, без сбоев и прозрачно. Президент потребовал усилить контроль за страховой деятельностью, чтобы свести на нет имеющиеся недостатки.

Кроме того, концепция развития системы страхования должна соответствовать интеграционным процессам. Ведь в рамках Единого экономического пространства в перспективе – создание общего страхового рынка.

Александр Лукашенко:

Как информируют контролирующие, правоохранительные органы, сфера страхования подвержена риску серьезных злоупотреблений. Чего стоит нашумевший в прошлом году случай с Белорусским так называемым, народным страховым пенсионным фондом. Частная страховая компания за счет средств успешных государственных предприятий обеспечивала сверхприбыль в миллиарды рублей для своих акционеров. Конечно, после моего вмешательства там навели порядок, но это стало поводом для более критического взгляда на страховой надзор.

Сейчас в Беларуси работают 25 страховых организаций, 8 из них – государственные. Резерв роста Минфин видит в развитии добровольного страхования. Предложения финансового ведомства – повысить привлекательность рынка для инвесторов и даже ввести новые виды страхования.

Белорусский банк развития, в свою очередь, предлагает либерализировать эту сферу деятельности. Чтобы страховщики боролись за каждый новый полис, конкурировали между собой.

Александр Лукашенко подчеркнул: конкуренция должна быть здоровой. А в приоритете – интересы государства. Нельзя допустить, чтобы только частные компании «снимали сливки» на страховом рынке. Условия должны быть равными.

Александр Лукашенко:

Если мы видим, что это будет лучше для людей и предприятий, которые деньги дают, и для государства, которое будет иметь какую-то сумму «длинных денег» и мы можем в оборот пустить, в экономику – если все это сходится, вот это мы должны видеть прежде всего. А то, что сложно будет, трудно и прочее – ну, тогда не надо ходить в эту сферу бизнеса. Никаких половинчатых решений быть не должно.

Все предложения и инициативы, прозвучавшие на совещании, должны быть всесторонне проработаны. Окончательный вариант указа, регулирующего работу страхового рынка страны, должен быть предоставлен главе государства на подпись в начале апреля.