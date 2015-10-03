Выборы-2015 в Беларуси: как проходит агитация за считанные дни до начала голосования?

Новости Беларуси. В Беларуси на пике агитационная кампания. Полтора часа назад завершилась самая эффектная часть этого этапа – теледебаты, где можно было оценить позиции каждого кандидата на фоне остальных. Однако это лишь часть той работы, которую сегодня активно развернули претенденты на высший пост страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пикеты, листовки, агитационные плакаты – к такой картинке жители Беларуси за последние несколько недель уже привыкли. Программы кандидатов изучены вдоль и поперек, но претенденты на главный пост в стране даже не думают расслабляться, ведь остаются считанные дни, чтобы склонить электорат на свою сторону.

С такой целью Николай Улахович и его доверенные лица организовали пикет в центре столицы. Казачья одежда осталась в шкафу, на ее место пришел деловой костюм. Без шашки, но с твердой политической позицией верховный атаман белорусского казачества готов пообщаться с каждым, кто подойдет. И в одном почетный строитель Байконура Улахович уверен точно: население на выборы пойдет.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Уже сегодня могу сказать, что с выборами у нас проблем не будет, они пройдут спокойно, по-деловому. И люди придут, придет большое количество людей на избирательные участки. Где я не беседую с людьми, они свою активность проявляют и придут на выборы.

Отличительная черта этой предвыборной кампании – мирная и спокойная риторика кандидатов в Президенты. Казалось бы, соперники, но представители другого лагеря – Сергея Гайдукевича – пикетируют всего в нескольких метрах от Улаховича. Пока сам флагман либерально-демократической партии отправился в Гомель, его доверенное лицо Николай Шатило и две помощницы раздают листовки и верят в своего кандидата.

Николай Шатило, доверенное лицо кандидата в Президенты Сергея Гайдукевича:

Люди встречают как позитивно, так и негативно. Есть люди, которые с удовольствием берут информацию, читают ее, общаются с нами, есть люди, которые не хотят вообще.

А доверенное лицо кандидата в Президенты Александра Лукашенко Олег Руммо пообщался с избирателями и принял участие сразу в нескольких встречах. Желающих пообщаться много – времени мало. Зато есть четкая предвыборная программа.

Олег Руммо, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко:

Что касается моего кандидата, то здесь все четко, понятно, ясно сформулировано — только вместе, только в независимом государстве, только в спокойном государстве, где нет войн, мы можем чего-то создать. Понятно, что нам обязательно надо сохранить социально-ориентированную экономику, которая есть сейчас в Республике Беларусь.

Без шума и скандалов проводит агитационную кампанию Татьяна Короткевич. Первая женщина-кандидат на пост Президента использует стратегию прямого общения с электоратом. Вот и накануне она встретилась с избирателями. И руку пожать и сфотографироваться – все для людей, только голосуйте.

Кстати, совсем немного остается и до дня «Х».

11 октября состоятся выборы Президента Республики Беларусь.

А за пять дней до этой даты стартует досрочное голосование, то есть, начиная со вторника, любой желающий может исполнить гражданский долг – к этому готовы избирательные участки во всех регионах Беларуси.