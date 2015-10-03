На Донбассе начался отвод легких вооружений

Новости Украины. 3 октября начался отвод легких вооружений на Донбассе. Первые колонны танков удалились от линии соприкосновения в Луганской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию на Украине накануне обсудили лидеры «нормандской четвёрки». Встреча президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ в Елисейском дворце в общей сложности длилась 5 часов. Это в 3 раза меньше, чем в предыдущий раз, в Беларуси.

В феврале результатом встречи стали договоренности, получившие название «Минск-2». Об их реализации шла речь во Франции. И они полностью остаются в силе. Отвод вооружений и прекращение огня, пожалуй, пока главный итог всех переговоров.

Решение других политических вопросов вновь продолжится в Минске. Уже в ближайший вторник соберётся рабочая подгруппа контактной группы по Украине.