Выборы – 2015 в Беларуси: ЦИК аккредитовал 823 международных наблюдателя

Новости Беларуси. «Генеральная репетиция в преддверии выборов. ЦИК Беларуси 5 октября проверит слаженность действий на избирательных участках – от технических до организационных моментов. Сколько белорусов примут участие в голосовании? Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о статистике главной политической кампании года.

Почти три тысячи жителей и два избирательных участка. К предстоящим выборам готовится вся Беларусь. Остается уже меньше двух недель. Туров не исключение. Центром «выборного марафона» в день голосования здесь станут горисполком и местный Дом культуры. Подготовка в самом разгаре. Урны и кабинки для голосования уже на участках. Выверены списки, сформирована и участковая комиссия.

Татьяна Скригайлова, член участковой избирательной комиссии участка для голосования №15 Турова:

Дежурство сейчас идет. Люди, которые сомневаются, что они внесены в списки по выборам, могут прийти и проверить.

Готовы к предстоящим выборам и белорусы. Период агитации идет по всей стране. В том числе в регионах. С программами кандидатов жители знакомы. А это, несомненно, помогает определиться с выбором.

Избиратель:

О кандидатах прочитали. Передачи смотрим по телевизору. Я думаю, что каждый уже определился со своим выбором.

Интерес к предстоящему политическому событию с каждым днем возрастает и в столице.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Задаются различные вопросы и вносятся различные предложения, как по жизнедеятельности города, так и в целом интересные подходы по видению ситуации в стране.

Мы придем всей семьей на выборы.

Всего на участки для голосования придут почти 7 миллионов избирателей.

Такие данные в Центризбирком представили территориальные комиссии. Свои лидеры есть и по областям. Правда, пока цифры не окончательные, – подчеркивают в ЦИКе. Не учитывался электорат в больницах и санаториях.

А вот следить за ходом предстоящих выборов будут более 28 тысяч национальных наблюдателей. Аккредитованы и международные эксперты.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Центральной комиссией аккредитовано 823 международных наблюдателя. Из них 340 от Бюро по демократическим инициативам по правам человека ОБСЕ. 68 от Парламентской ассамблеи ОБСЕ. От СНГ — 379.

Кстати, уже 5 октября Центризбирком проведет «генеральную репетицию». В планах — проверка средств связи.