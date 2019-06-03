«Выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр». Александр Лукашенко о визите в Беларусь президента Таджикистана

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важно то, что в ближайшее время – мы об этом еще раз договорились – приедет в Беларусь ваш президент, наш уважаемый человек. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас принято сейчас говорить, элита – те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда. Поэтому наша встреча с вами важна еще и по этому поводу. Мы договорились, что выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр. Обсудим все вопросы, посмотрим, как выполняются наши договоренности. Он побудет в Беларуси. Я его просил об этом. Пусть познакомится ближе с нашей природой, с нашей страной. Она отличается по природе от вашей. Хотя и места у вас есть такие, как у нас в Беларуси. Я их видел, он меня возил в эти районы, вы это знаете. Он несколько дней будет находиться здесь, в Беларуси, и, конечно, мы с вами должны его достойно встретить.

Поэтому я рад нашей встрече. Хорошо, что вы пришли. Поговорим и обсудим другие вопросы. Особенно важно, как развиваются наши отношения в плане наших последних договоренностей. У нас есть дорожная карта, ее надо строго реализовывать – это выгодно и нам, и вам.