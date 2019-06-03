«Выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр». Александр Лукашенко о визите в Беларусь президента Таджикистана
Новости Беларуси. В июне ожидается официальный визит президента Таджикистана в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно сегодня, 3 июня, на встрече Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом дружественной страны.
В фойе гостя встретила светодиодная инсталляция из Парка высоких технологий с флагами двух государств – подарок наших айтишников.
Плоды и перспективы белорусско-таджикистанских отношений обсудили в контексте подготовительной работы, которую необходимо проделать к визиту в Беларусь Эмомали Рахмона. На сегодня реализуется дорожная карта сотрудничества до 2020 года. Визит в нашу страну лидера Таджикистана может придать новый импульс двусторонним отношениям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Важно то, что в ближайшее время – мы об этом еще раз договорились – приедет в Беларусь ваш президент, наш уважаемый человек. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас принято сейчас говорить, элита – те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда. Поэтому наша встреча с вами важна еще и по этому поводу. Мы договорились, что выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр. Обсудим все вопросы, посмотрим, как выполняются наши договоренности. Он побудет в Беларуси. Я его просил об этом. Пусть познакомится ближе с нашей природой, с нашей страной. Она отличается по природе от вашей. Хотя и места у вас есть такие, как у нас в Беларуси. Я их видел, он меня возил в эти районы, вы это знаете. Он несколько дней будет находиться здесь, в Беларуси, и, конечно, мы с вами должны его достойно встретить.
Поэтому я рад нашей встрече. Хорошо, что вы пришли. Поговорим и обсудим другие вопросы. Особенно важно, как развиваются наши отношения в плане наших последних договоренностей. У нас есть дорожная карта, ее надо строго реализовывать – это выгодно и нам, и вам.
Махмадшариф Хакдод, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:
В Таджикистане с особой теплотой помнят ваш визит в прошлом году и высоко оценивают организованные национальные выставки Республики Беларусь, проведение бизнес-форума Беларусь – Таджикистан – Афганистан, с участием деловых кругов Узбекистана, Пакистана. Естественно, проект совместного предприятия по сборке белорусской сельхозтехники в Гиссаре.
Один из совместных проектов – «Сады Дружбы». По договоренностям, достигнутым в 2018 году, таджикская сторона высадит на юге Беларуси яблони, черешни, абрикосы и виноград. Специально для этого из Центральной Азии привезли тысячи саженцев. Плодовые сады уже есть в Брестской и Гомельской областях.
Кроме того, организовано совместное предприятие по переработке молока в Таджикистане. А сборочное производство белорусских тракторов в городе Гиссар уже выпустило около полутысячи машин. Продукция идет также на рынки Афганистана и Пакистана.