Прямой эфир

«Выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр». Александр Лукашенко о визите в Беларусь президента Таджикистана

03 июня 2019 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В июне ожидается официальный визит президента Таджикистана в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно сегодня, 3 июня, на встрече Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом дружественной страны.

В фойе гостя встретила светодиодная инсталляция из Парка высоких технологий с флагами двух государств – подарок наших айтишников.

«Выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр». Александр Лукашенко о визите в Беларусь президента Таджикистана-1

Плоды и перспективы белорусско-таджикистанских отношений обсудили в контексте подготовительной работы, которую необходимо проделать к визиту в Беларусь Эмомали Рахмона. На сегодня реализуется дорожная карта сотрудничества до 2020 года. Визит в нашу страну лидера Таджикистана может придать новый импульс двусторонним отношениям.

«Выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр». Александр Лукашенко о визите в Беларусь президента Таджикистана-4

«Выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр». Александр Лукашенко о визите в Беларусь президента Таджикистана-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Важно то, что в ближайшее время – мы об этом еще раз договорились – приедет в Беларусь ваш президент, наш уважаемый человек. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас принято сейчас говорить, элита – те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда. Поэтому наша встреча с вами важна еще и по этому поводу. Мы договорились, что выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр. Обсудим все вопросы, посмотрим, как выполняются наши договоренности. Он побудет в Беларуси. Я его просил об этом. Пусть познакомится ближе с нашей природой, с нашей страной. Она отличается по природе от вашей. Хотя и места у вас есть такие, как у нас в Беларуси. Я их видел, он меня возил в эти районы, вы это знаете. Он несколько дней будет находиться здесь, в Беларуси, и, конечно, мы с вами должны его достойно встретить.

Поэтому я рад нашей встрече. Хорошо, что вы пришли. Поговорим и обсудим другие вопросы. Особенно важно, как развиваются наши отношения в плане наших последних договоренностей. У нас есть дорожная карта, ее надо строго реализовывать – это выгодно и нам, и вам.

«Выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр». Александр Лукашенко о визите в Беларусь президента Таджикистана-9

«Выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр». Александр Лукашенко о визите в Беларусь президента Таджикистана-11

Махмадшариф Хакдод, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:
В Таджикистане с особой теплотой помнят ваш визит в прошлом году и высоко оценивают организованные национальные выставки Республики Беларусь, проведение бизнес-форума Беларусь – Таджикистан – Афганистан, с участием деловых кругов Узбекистана, Пакистана. Естественно, проект совместного предприятия по сборке белорусской сельхозтехники в Гиссаре.

Один из совместных проектов – «Сады Дружбы». По договоренностям, достигнутым в 2018 году, таджикская сторона высадит на юге Беларуси яблони, черешни, абрикосы и виноград. Специально для этого из Центральной Азии привезли тысячи саженцев. Плодовые сады уже есть в Брестской и Гомельской областях.

«Выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр». Александр Лукашенко о визите в Беларусь президента Таджикистана-14

Кроме того, организовано совместное предприятие по переработке молока в Таджикистане. А сборочное производство белорусских тракторов в городе Гиссар уже выпустило около полутысячи машин. Продукция идет также на рынки Афганистана и Пакистана.

«Выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр». Александр Лукашенко о визите в Беларусь президента Таджикистана-17

# Беларусь-Таджикистан # Александр Лукашенко # Махмадшариф Хакдод # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
5 лет ЕАЭС – время говорить о перспективах и подводить итоги. Рассказываем об итогах саммита в Нур-Султане
02 июня 2019 17:16

5 лет ЕАЭС – время говорить о перспективах и подводить итоги. Рассказываем об итогах саммита в Нур-Султане

Президент Беларуси: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в России или на Западе
31 мая 2019 20:30

Президент Беларуси: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в России или на Западе

Александр Лукашенко о том, как писалась Конституция: меня начали учить демократии и разного рода правам человека в голодной стране
31 мая 2019 19:34

Александр Лукашенко о том, как писалась Конституция: меня начали учить демократии и разного рода правам человека в голодной стране