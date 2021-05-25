Главы МИД Беларуси и России обсудили инцидент с самолётом Ryanair

Новости Беларуси. Актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуация в регионе. Владимир Макей и Сергей Лавров провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы МИД Беларуси и России в том числе обсудили ситуацию вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Стороны подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами.