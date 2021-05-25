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Главы МИД Беларуси и России обсудили инцидент с самолётом Ryanair

25 мая 2021 14:02
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Новости Беларуси. Актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуация в регионе. Владимир Макей и Сергей Лавров провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы МИД Беларуси и России обсудили инцидент с самолётом Ryanair-1

Главы МИД Беларуси и России в том числе обсудили ситуацию вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Стороны подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами.

Главы МИД Беларуси и России обсудили инцидент с самолётом Ryanair-4

Владимир Макей еще раз подтвердил полную транспарентность белорусской стороны и готовность к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации.

# Беларусь-Россия # Владимир Макей # Сергей Лавров # Фотофакт

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