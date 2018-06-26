«Мы высоко ценим искренность, открытость». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов зарубежных государств

Новости Беларуси. Беларусь выступает за широкий диалог по всем международным вопросам, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 26 июня, заявил Президент Беларуси, принимая верительные грамоты послов 10 иностранных государств.
Новости Беларуси. Беларусь выступает за широкий диалог по всем международным вопросам, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 26 июня, заявил Президент Беларуси, принимая верительные грамоты послов 10 иностранных государств.
Вручение верительных грамот – обязательное мероприятие, после которого работа послов в Беларуси приобретает полностью официальный статус.
Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна готова к конструктивному диалогу, а миссия новых дипломатов послужит укреплению и развитию контактов между государствами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша страна выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Мы высоко ценим искренность, открытость, уважительное отношение к нам и готовы отвечать взаимностью.
В нынешнем году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений с Узбекистаном. Дорожим узами дружбы, связывающими белорусский и узбекский народы. Приветствуем решение нашего многолетнего партнера открыть в Минске полноценное дипломатическое представительство. Это важный и своевременный шаг, демонстрирующий нацеленность на всестороннее углубление диалога.
Выстраивание поистине добрососедских и равноправных отношений с Польшей – одна из приоритетных задач отечественной дипломатии. Нас сближают не только совместная граница, экономическое сотрудничество, межличностные контакты, но и общая ответственность за стабильность и безопасность в нашем регионе. Необходимо придать нашему взаимодействию устойчивый и последовательный характер. Мы к этому готовы.
Годы успешного сотрудничества по широкому спектру направлений связывают Беларусь с Италией. Нам всегда удавалось решать любые задачи в атмосфере открытости и доверия. Убежден, что активный политический диалог, реализация совместных экономических проектов, взаимодействие в культурной и научной сферах всецело отвечают интересам наших народов.
Мы заинтересованы в развитии отношений с Кипром по всем вопросам двусторонней и глобальной повестки дня. У нас уже достигнуты неплохие показатели в торговле услугами. Пришло время подумать над совместными проектами в банковском деле, в сферах информационно-коммуникационных технологий и туризма. Благо, что резервы для этого имеются.
Беларусь проводит многовекторную внешнюю политику. Наша страна находится на стыке Востока и Запада. Это обязывает к поиску компромиссных решений со всеми участниками международного диалога. Беларусь много внимания уделяет выстраиванию конструктивных отношений с соседями, в том числе с государствами-членами ЕС. В поле зрения и так называемые страны дальней дуги – это регион Латинской Америки, Азии и Африки.
Прибытие новых глав дипмиссий в нашу страну послужит налаживанию дальнейшего конструктивного диалога между государствами.