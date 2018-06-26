«Мы высоко ценим искренность, открытость». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов зарубежных государств

Новости Беларуси. Беларусь выступает за широкий диалог по всем международным вопросам, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 26 июня, заявил Президент Беларуси, принимая верительные грамоты послов 10 иностранных государств.

Вручение верительных грамот – обязательное мероприятие, после которого работа послов в Беларуси приобретает полностью официальный статус.

Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна готова к конструктивному диалогу, а миссия новых дипломатов послужит укреплению и развитию контактов между государствами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша страна выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Мы высоко ценим искренность, открытость, уважительное отношение к нам и готовы отвечать взаимностью.

В нынешнем году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений с Узбекистаном. Дорожим узами дружбы, связывающими белорусский и узбекский народы. Приветствуем решение нашего многолетнего партнера открыть в Минске полноценное дипломатическое представительство. Это важный и своевременный шаг, демонстрирующий нацеленность на всестороннее углубление диалога.

Выстраивание поистине добрососедских и равноправных отношений с Польшей – одна из приоритетных задач отечественной дипломатии. Нас сближают не только совместная граница, экономическое сотрудничество, межличностные контакты, но и общая ответственность за стабильность и безопасность в нашем регионе. Необходимо придать нашему взаимодействию устойчивый и последовательный характер. Мы к этому готовы.

Годы успешного сотрудничества по широкому спектру направлений связывают Беларусь с Италией. Нам всегда удавалось решать любые задачи в атмосфере открытости и доверия. Убежден, что активный политический диалог, реализация совместных экономических проектов, взаимодействие в культурной и научной сферах всецело отвечают интересам наших народов.

Мы заинтересованы в развитии отношений с Кипром по всем вопросам двусторонней и глобальной повестки дня. У нас уже достигнуты неплохие показатели в торговле услугами. Пришло время подумать над совместными проектами в банковском деле, в сферах информационно-коммуникационных технологий и туризма. Благо, что резервы для этого имеются.