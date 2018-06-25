Новым председателем ПАСЕ назначена Лилиан Мори Паскье

Новости Франции. Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила в должности нового председателя ПАСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стала Лилиан Мори Паскье из Швейцарии.

Это стало известно на открытии июньской сессии в Страсбурге.

Отметим, что парламентарий была единственным кандидатом на этот пост. Ее предшественник Микеле Николетти ушел в отставку из-за проигрыша на выборах в Италии в марте 2018 года.