Зачем вывесили белорусский флаг в зале заседания и как снова сблизить Беларусь с Украиной? Рассказывает депутат Верховной рады

Новости Беларуси. На выборах в Украине он был доверенным лицом Владимира Зеленского, а после выборов в Беларуси публично поздравил Александра Лукашенко с победой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сентябре он принес государственный флаг Беларуси в Верховную раду Украины, чтобы еще раз высказать слова поддержки Президенту и народу нашей страны. На неделе Евгений Шевченко посетил Минск. Ну а мы не упустили возможность задать ему несколько вопросов.

Евгений Поболовец, ведущий:

10 августа, на следующий день после выборов в Беларуси, вы написали на своей личной страничке в Facebook слова в поддержку Президента Беларуси. Почему вы это сделали и в чем заключается ваша позиция по этому вопросу? Евгений Шевченко, депутат Верховной рады Украины:

Анализируя то, что происходило в парламенте, среди своих коллег, я увидел негатив среди депутатов, мы их называем, мягко говоря, соросята. В противовес, чтобы был баланс, видя, что эта позиция может привести к разрыву наших нормальных отношений со странами, а я категорически против этого, я выступил с таким заявлением. Это что касается моей политической деятельности.

«Мне нравится его справедливый, жесткий стиль управления» Евгений Поболовец:

То есть было целенаправленное нагнетание, да? Евгений Шевченко:

Да. Плюс, субъективно мне нравится Александр Григорьевич в том смысле, что он социально ориентированный и что он в первую очередь заботится о простых людях, пенсионерах. При его руководстве страна сохранена, не распродана, не разграблена, и в Украине очень любят Александра Лукашенко украинцы. Евгений Поболовец:

Народная поддержка у него действительно большая. Евгений Шевченко:

Его стиль управления справедливый, жесткий, мне нравится.

«Я не вижу оснований, чтобы ругаться с Беларусью» Евгений Поболовец:

Чуть позже, 1-4 сентября, в зале заседания Верховной рады вы вывесили белорусский государственный флаг. Это тоже был, видимо, такой акт – публично выразить свою позицию. Какой эффект это возымело? Евгений Шевченко:

Это, во-первых, сбалансировало позицию во фракции, и когда выносили эту злосчастную постанову, в которой осуждали действие белорусских властей, не все члены нашей фракции... примерно половина не проголосовала. Эта постанова набрала силу только за счет голосов оппозиционных фракций, пронатовских, таких, как «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина». Любое действие, любая искра потом воспламеняется и приносит результат. Я же знаю настроения в парламенте. Есть люди, которые активно позицию свою высказывают. А есть люди, которые думают так же, как, допустим, я, но стараются не высовываться. Я не вижу оснований для того, чтобы ругаться с Беларусью, прекращать политические взаимоотношения, в первую очередь в гуманитарной, экономической сферах. Поэтому я здесь.

Сейчас очень много украинцев ко мне обращаются, помочь с пересечением границы для оказания медпомощи, которая им жизненно необходима Евгений Поболовец:

До выборов президента Украины вы были доверенным лицом Владимира Зеленского. Сейчас, после выборов в Беларуси, активно выражаете поддержку в адрес Александра Лукашенко. Но мы видим по последним событиям, что есть между президентами и между странами какое-то легкое недопонимание, так это назовем. Ваши позиции каким-то образом поменялись за это время? Евгений Шевченко:

Мои позиции никогда не меняются. Если мы говорим о диалоге и о моих взглядах на то, что происходит в Украине и Беларуси, невзирая ни на что, я считаю, что даже если на уровне МИДов у нас есть недопонимания, на уровне межпарламентских связей мы должны оставаться в коммуникации, во взаимодействии. Потому что у нас очень много контрактов между Украиной и Беларусью. У нас и экономические связи, топливо (практически 50 % рынка – это топливо из Беларуси). Плюс, родственные отношения, гуманитарные, связанные с медициной, с пересадкой органов. Сейчас очень много украинцев ко мне обращаются за помощью, чтобы я поспособствовал в связи с тем, что у меня сложились личные, как у народного депутата, отношения с властью Беларуси, помочь людям с пересечением границы для оказания медицинской помощи, которая им жизненно необходима. С чем я не согласен? Мне кажется, что интервенция так называемых грантоедов в парламент, людей, которые изначально воспитаны на ненависти славянских народов, выстраивает эту политику по разрыву отношений с Беларусью, потому что им что-то не нравится.

«Мы должны постоянно общаться, доносить правдивую информацию» Евгений Поболовец:

Что необходимо сделать сегодня власти Беларуси и власти Украины для того, чтобы наши позиции поменялись в правильную сторону, пошли опять на сближение? Евгений Шевченко:

Я вижу дальнейшее взаимодействие Украины и Беларуси на уровне межпарламентских связей. Нам необходимо их установить, все-таки создать эту комиссию либо комитет, либо группу дружбы, которая изначально была сделана, и продолжить в этом направлении. Мы должны просто общаться. Постоянно общаться, доносить правдивую информацию, прямую, без посредников, без других стран, потому что все искажено очень сильно. Приехав сюда, я увидел ситуацию своими глазами. Теперь могу дать свою оценку и донести коллегам, что здесь происходит на самом деле. Это очень важно. Нам важно сейчас общение, наверное, больше всего. Чтобы у нас начался политический процесс межпарламентский между Украиной и Беларусью. До этого у нас всегда был процесс на уровне президентов, а на уровне парламента его просто не было. «Тарифы подняли, заработная плата упала» Евгений Поболовец:

Как сегодня себя чувствует простой украинец? Ему хорошо живется, или есть трудности?