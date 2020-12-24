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МИД: Беларусь подготовила ответные меры на санкции со стороны США

24 декабря 2020 16:32
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Новости Беларуси. Беларусь подготовила ответные меры на санкции со стороны США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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МИД: Беларусь подготовила ответные меры на санкции со стороны США-1

«Считаем указанное решение эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел. Инструмент санкций – заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие. Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации. Но это их выбор», – отметили в МИД Беларуси.

# Беларусь-США # Фотофакт

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