МИД: Беларусь подготовила ответные меры на санкции со стороны США

«Считаем указанное решение эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел. Инструмент санкций – заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие. Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации. Но это их выбор», – отметили в МИД Беларуси.