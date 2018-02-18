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На участок для голосования Наталья Кочанова пришла с одним из своих внуков – Дмитрием

18 февраля 2018 15:15
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Новости Беларуси. Деловые качества кандидатов в депутаты стали определяющими при выборе, который сделала глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На участок для голосования Наталья Кочанова пришла с одним из своих внуков – Дмитрием. Информации о кандидатах, по мнению главы Администрации Президента, достаточно. Подготовка к выборам, а также агитационная кампания были развернуты в полной мере.  

На участок для голосования Наталья Кочанова пришла с одним из своих внуков – Дмитрием-1

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:  
Четыре кандидата на одно место. Это большая конкуренция. Надо было не просто пригласить людей на избирательные участки, но и поработать кандидатам в депутаты. Я со своим выбором определилась и прежде всего я смотрела на деловые качества. То, что конкретно сегодня этот человек может сделать для города, людей, для своих избирателей.  

Андрей Кобяков и его супруга проголосовали на выборах в местные Советы депутатов  

На участок для голосования Наталья Кочанова пришла с одним из своих внуков – Дмитрием-4

# Фотофакт # Наталья Кочанова # Выборы депутатов в местные Советы

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