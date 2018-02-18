Как проходило голосование на столичном участке № 28. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Съемочные группы СТВ продолжают работать в разных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как идет голосование на одном из участков в столице, готова рассказать Алена Сырова.

Он один из самых музыкальных – с 10 утра здесь всех встречают творческие коллективы, активны и сами избиратели – они под стать кандидатам по своему округу. Здесь за мандат депутата М ингорсовета борются сразу три представител я сильного пола, младшему из которых 2 1 год, и прекрасная дама. С ами избиратели по нашим наблюдениям приходят на участок подготовленными и решительно отправляются в кабинки, чтобы лишь задокументировать свой выбор.