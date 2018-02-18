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Как проходило голосование на столичном участке № 28. Репортаж СТВ

18 февраля 2018 15:36
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Новости Беларуси. Съемочные группы СТВ продолжают работать в разных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как идет голосование на одном из участков в столице, готова рассказать Алена Сырова.

Как проходило голосование на столичном участке № 28. Репортаж СТВ -1

Алена Сырова, СТВ:
Наша съемочная группа продолжает свой марш-бросок по избирательным участкам. Этот под 28 расположенный во Дворце культуры тракторного завода.

Как проходило голосование на столичном участке № 28. Репортаж СТВ -4

Он один из самых музыкальных – с 10 утра здесь всех встречают творческие коллективы, активны и сами избиратели – они под стать кандидатам по своему округу. Здесь за мандат депутата Мингорсовета борются сразу три представителя сильного пола, младшему из которых 21 год, и прекрасная дама. Сами избиратели по нашим наблюдениям приходят на участок подготовленными и решительно отправляются в кабинки, чтобы лишь задокументировать свой выбор.  

Подробности – в видеоматериале.   

Как проходило голосование на столичном участке № 28. Репортаж СТВ -7

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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