«Всё хорошо организовано, сотрудники очень хорошо подготовлены». Посол Венесуэлы – о выборах в местные Советы

Новости Беларуси. За ходом выборов следит более 28,5 тысяч национальных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них представители политических партий и общественных объединений.

Кроме того, ЦИК аккредитовал и международных наблюдателей – это 46 сотрудников дипломатических представительств, работающих в Беларуси.

Хосе Хоакин Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Общее впечатление – очень благоприятное: всё хорошо организовано, сотрудники очень хорошо подготовлены, знают свою работу. Вся информация – в свободном доступе. Присутствует очень праздничное настроение.

Больше всего своих сотрудников для наблюдения за выборами направили посольства Литвы, России и США.