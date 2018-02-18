Прямой эфир

«Всё хорошо организовано, сотрудники очень хорошо подготовлены». Посол Венесуэлы – о выборах в местные Советы

18 февраля 2018 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За ходом выборов следит более 28,5 тысяч национальных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них представители политических партий и общественных объединений.  

«Всё хорошо организовано, сотрудники очень хорошо подготовлены». Посол Венесуэлы – о выборах в местные Советы-1

«Всё хорошо организовано, сотрудники очень хорошо подготовлены». Посол Венесуэлы – о выборах в местные Советы-3

Кроме того, ЦИК аккредитовал и международных наблюдателей – это 46 сотрудников дипломатических представительств, работающих в Беларуси.  

Хосе Хоакин Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:  
Общее впечатление – очень благоприятное: всё хорошо организовано, сотрудники очень хорошо подготовлены, знают свою работу. Вся информация – в свободном доступе. Присутствует очень праздничное настроение.  

Больше всего своих сотрудников для наблюдения за выборами направили посольства Литвы, России и США.  

«Всё хорошо организовано, сотрудники очень хорошо подготовлены». Посол Венесуэлы – о выборах в местные Советы-6

# Фотофакт # Хосе Хоакин Боггиано Периччи # Выборы депутатов в местные Советы

Другие новости рубрики

Все новости
«Это действительно хороший кадровый потенциал». Мясникович – о кандидатах в депутаты на выборах в местные Советы
18 февраля 2018 13:00

«Это действительно хороший кадровый потенциал». Мясникович – о кандидатах в депутаты на выборах в местные Советы

«Страх только один: чтобы население не восприняло негативно итоги выборов» – Ермошина
18 февраля 2018 12:43

«Страх только один: чтобы население не восприняло негативно итоги выборов» – Ермошина

Глава ЦИК рассказала о фактах, которые ее поразили во время избирательной кампании
18 февраля 2018 12:35

Глава ЦИК рассказала о фактах, которые ее поразили во время избирательной кампании