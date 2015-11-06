Сергей Лебедев: Церемония инаугурации Президента Беларуси подтверждает выбор народа в пользу дальнейшего курса на развитие республики

Новости Беларуси. 6 ноября Минск принимает многочисленных гостей. Среди тех, кто был приглашен во Дворец Независимости, иностранные дипломаты, представители духовенства, лидеры общественных объединений, известные спортсмены и политики. Своими впечатления они поделились уже сразу по окончании торжественной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мариани Тьерри, депутат Национальной ассамблеи Франции, вице-президент группы дружбы «Франция – Беларусь»:

У президента начинается новый президентский срок. И, кроме того, это точка отсчета в плане мира, установления мира в Европе, так как вы знаете о роли, которую Беларусь играет в установлении мира в Европе.

Чжун Шань, специальный представитель председателя КНР:

Я очень рад в качестве спецпосланника председателя Си Цзиньпина приехать к вам для участия в инаугурации вашего президента. Двусторонние отношения наших стран уже вышли на качественно новый уровень. Мы бы хотели пожелать Беларуси под руководством президента Лукашенко процветания и еще большего развития, успехов. Мы также очень надеемся, что китайско-белорусские отношения будут просто развиваться и углубляться.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Торжественная церемония инаугурации Президента Республики Беларусь, проходящая сегодня в Минске, просто подтверждает выбор народа Республики Беларусь в пользу дальнейшего курса на развитие республики, на движение вперед, на новые успехи. Руководство Республики Беларусь и лично Александр Григорьевич всегда уделяли и продолжают уделять большое внимание интеграционному взаимодействию со своими соседями. В первую очередь, конечно же, с Россией. Я глубоко убежден, что и на новом этапе своего правления, нахождения на посту Президента Республики Беларусь Александр Григорьевич будет также поддерживать все усилия по укреплению дружбы и взаимодействия со своими соседями.