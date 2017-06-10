«Удар Сабли», «Анаконда», Baltops: каким должен быть ответ Беларуси на военные учения НАТО

Президент Литвы Даля Грибаускайте напомнила о себе фантазиями о Беларуси. Фраза об «агрессивных играх» в интервью национальной телекомпании обернулась вызовом посла Литвы на белорусский мидовский ковер.

Странно, что подобная риторика звучит из уст президента страны, отношения с которой скреплены Договором о добрососедстве, – подчеркнули в Министерстве иностранных дел Беларуси. Впрочем, причины таких заявлений вполне понятны. Литву и другие близлежащие к Беларуси страны наводнили войска НАТО.

Нападение – это лучшая защита. В политической и кухонной риторике. Не хотелось бы, чтобы в военной стратегии НАТО этот принцип тоже стал ключевым.

3 июня. Восточноевропейское время 06:00. Адажская военная база – Латвия попадает под «Удар Сабли». Крупнейшие военные учения НАТО стартуют всего в 30 километрах от Риги.

Пятьдесят военных кораблей, столько же единиц авиации и четыре тысячи солдат – прапор «Розы ветров» реет над Литвой и Эстонией – началась операция Baltops.

И, наконец, Польша – операция «Анаконда». Да и в целом 60 боевых учений провел альянс за последние два года в Европе. Чиновники НАТО уверяют: маневры носят «пропорциональный» и «оборонительный» характер. А такая наступательная техника как бомбардировщик Б-52, апробированный еще во Вьетнаме, нужна лишь для тренировок. И либо депеша до Прибалтики не дошла, либо Литва сотоварищи решили примерить на себя кредо ближневосточное, когда сосед не друг, но соперник. По-другому объяснить столь резкое высказывание Дали Грибаускайте про то, что Беларусь – это угроза суверенитету Литвы, сложно и даже невозможно.

Сергей Кизима, политолог:

Странные заявления делаются в адрес Беларуси. То ли кто-то действительно хочет получить какую-то для себя лично выгоду, пропиариться, какую-то коммерческую выгоду для страны получить. Чем больше угроз раздуешь несуществующих вокруг своей крохотной Литвы, тем больше, видимо, можно финансирования получить, тем больше тысяч военных приедет из других стран, которые будут швыряться деньгами, своими щедрыми заработками немецкими, французскими, которые с литовскими ни в какое сравнение не идут.

В целом же ситуация в регионе напоминает типичный пример двойных стандартов: если НАТО проводить в среднем два учения в месяц можно вроде как мира ради, то Беларуси как бы не рекомендуется. И это при том, что наша военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Добавить к этому дипломатическую роль Минска в последние годы, и тогда становится совсем понятно, что отдельные участники альянса окончательно запутались в цветовой гамме на карте Европы.

Сергей Кизима:

Это попытка сделать из Беларуси, которая не словами, а делами проявила свое миролюбие… где была та же самая Литва, когда нужно было умиротворить кризис в Украине, где были заявления с их стороны, какие были предложения сделаны 2014-2015 году? Ничего практически этого не было. Всем этим занималась Беларусь.

Несмотря на столь слаженные действия на учениях НАТО, в самом альянсе отношения все больше складываются по принципу «дружба дружбой, а табачок – врозь». Дональд Трамп продолжает требовать от всех стран-участников, больше платить и меньше просить – бизнес он и в рамках НАТО бизнес. А для некоторых государств это все равно, что подключить экономику к аппарату искусственного дыхания. Ведь речь идет о минимум 2% ВВП. И это только взносы в общую североатлантическую копилку. Однако даже такая финансовая привязка каким-то образом манит – Черногория уже вступила, а Македония готовится в равенстве «свобода-безопасность» сделать заметный крен на второе.

Сергей Мусиенко, политолог:

Надо обосновать свое существование. То есть по большому счету функции НАТО после ликвидации стран Варшавского договора, оно тоже должно было самораспуститься, ликвидироваться. И все контингенты должны были уйти. Раз они не ушли, надо постоянно, регулярно обновлять список угроз. То ли террористических, то ли мифических, то ли государств сопредельных.

О том, что под щитом «Розы ветров» далеко не все чувствует себя комфортно, ярко говорит следующий случай: жителю эстонской деревушки грозит до пяти лет тюрьмы за «неподобающую встречу солдат НАТО». Они топтали его огород – мужчина решил пальнуть из ружья в воздух. Ранее американские «джи-ай» устроили дебош в Риге. В общем «Янки, go home» пока громко не кричат, но случаи не единичны и симптоматичны. Поэтому Беларуси и приходится заводить звонкий «Полонез» и учения проводить. Мало ли «Анаконда» в «Благородном прыжке» получит «Удар саблей» и пойдет ко дну в «Балтийских операциях».