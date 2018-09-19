Виталия Вовка представили коллективу Витебского облисполкома

Новости Беларуси. В Витебской области намерены возродить направления в промышленности, утерянные за последние 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент – на создании новой сельскохозяйственной техники и капитальный ремонт уже имеющейся. И опыт работы в этой сфере нового помощника Президента – инспектора по Витебской области Виталия Вовка – будет весьма кстати, уверена глава Администрации Президента. Наталья Кочанова представила коллективу облисполкома Виталия Вовка.

Виталий Вовк, помощник Президента – главный инспектор по Витебской области:

Стоит задача организации ремонтных производств. Техника должна быть исправна. Это, в конечном итоге, рабочие места, загрузка сегодня пустующих площадей, пустующих производств. И это первые задачи, которые предстоит сделать.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента:

Очень важно, что сегодня именно он будет работать в Витебской области. Его опыт, его профессионализм, я думаю, поможет в решении этих задач, которые надо здесь реализовывать.