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Виталия Вовка представили коллективу Витебского облисполкома

19 сентября 2018 11:03
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Новости Беларуси. В Витебской области намерены возродить направления в промышленности, утерянные за последние 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Виталия Вовка представили коллективу Витебского облисполкома-1

Акцент – на создании новой сельскохозяйственной техники и капитальный ремонт уже имеющейся. И опыт работы в этой сфере нового помощника Президента – инспектора по Витебской области Виталия Вовка – будет весьма кстати, уверена глава Администрации Президента. Наталья Кочанова представила коллективу облисполкома Виталия Вовка.

Виталия Вовка представили коллективу Витебского облисполкома-4

Виталий Вовк, помощник Президента – главный инспектор по Витебской области:
Стоит задача организации ремонтных производств. Техника должна быть исправна. Это, в конечном итоге, рабочие места, загрузка сегодня пустующих площадей, пустующих производств. И это первые задачи, которые предстоит сделать.

Виталия Вовка представили коллективу Витебского облисполкома-7

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента:
Очень важно, что сегодня именно он будет работать в Витебской области. Его опыт, его профессионализм, я думаю, поможет в решении этих задач, которые надо здесь реализовывать.

Виталия Вовка представили коллективу Витебского облисполкома-10

Помощник Президента уверен, что Витебская область может стать лучшей в промышленности и экономике. Уже сейчас здесь выпускается 15 % от всей продукции, произведенной в стране. Среди задач, которые накануне поставил перед Виталием Вовком Президент, и развитие Оршанского региона. Вопрос, который сегодня на особом контроле у главы государства.

# Отставки и назначения в Беларуси # Виталий Вовк # Наталья Кочанова # Фотофакт

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