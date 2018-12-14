Александр Лукашенко: я вообще в заслугу межрегиональному сотрудничеству ставлю сохранение нашего союза

Новости Беларуси. Легенды легендами, но рейтинг доверия к белорусскому Президенту у соседей только растет. Об этом поведали сами российские журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Легенды легендами, но рейтинг доверия к белорусскому Президенту у соседей только растет. Об этом поведали сами российские журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это несмотря на то, что федеральные каналы о Беларуси говорят нечасто. Поэтому основной состав медиа-десанта – это представители региональных СМИ. В общем, из таких региональных и производственных связей выткан общий орнамент союзных отношений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Залогом успешного партнерства Беларуси и России является именно межрегиональное сотрудничество. Наверное, вы хорошо знаете, кто не первый раз в Беларуси: я вообще в заслугу межрегиональному сотрудничеству, губернаторам Российской Федерации ставлю сохранение нашего союза. Не было бы их – не было бы сегодня и этого союза, потому что в наших отношениях по меньшей мере дважды был такой период, когда мы стояли на грани разрыва, и это шло на уровне центров, федеральных властей и властей Беларуси. И тогда регионы спасли наш союз.
Что касается горячих поводов, то какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисс. Российская Федерация – наш стратегический партнер и союзник. Там живут просто наши люди, наши братья.