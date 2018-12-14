Александр Лукашенко: я вообще в заслугу межрегиональному сотрудничеству ставлю сохранение нашего союза

Новости Беларуси. Легенды легендами , но рейтинг доверия к белорусскому Президенту у соседей только растет. Об этом поведали сами российские журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это несмотря на то, что федеральные каналы о Беларуси говорят нечасто. Поэтому основной состав медиа-десанта – это представители региональных СМИ. В общем, из таких региональных и производственных связей выткан общий орнамент союзных отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Залогом успешного партнерства Беларуси и России является именно межрегиональное сотрудничество. Наверное, вы хорошо знаете, кто не первый раз в Беларуси: я вообще в заслугу межрегиональному сотрудничеству, губернаторам Российской Федерации ставлю сохранение нашего союза. Не было бы их – не было бы сегодня и этого союза, потому что в наших отношениях по меньшей мере дважды был такой период, когда мы стояли на грани разрыва, и это шло на уровне центров, федеральных властей и властей Беларуси. И тогда регионы спасли наш союз.