Президент Беларуси рассказал, насколько правдива «смоленская история»

Якобы однажды на вертолете Александр Григорьевич Лукашенко облетал свои владения. И совершенно случайно президентский борт залетел на территорию Смоленской области. На какую-то небольшенькую западную границу. И увидел, какие там безобразия творятся – почему-то земля не засевается, все поросло каким-то ивняком, деревни разрушаются. И приехал батька Лукашенко, как у нас рассказывает народ, и вызвал всех своих министров (пусть будет так, как говорят бабулечки) и всем устроил нагоняй.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У этого фейка есть две причины объективные. Первая: я вызвал своих министров по обращению смолян, брянских людей и псковских (приграничье, потом Черниговщина и по югу Украины). Были очень тяжелые времена. У вас там частная собственность, у украинцев тоже, и все это забросили.

Мы как-то серьезно взялись за сельское хозяйство, начали преобразовывать. У нас получилось, начали производить комбайны. Я своих собрал и говорю: «Так, запомните. Политически это пояс безопасности наш. Никогда люди косо смотреть на вас не будут в Смоленске, Брянске, Пскове и на границе с Украиной, если вы, убрав свой хлеб, поедете убирать им. Ну нет у них комбайнов».