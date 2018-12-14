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Президент Беларуси рассказал, насколько правдива «смоленская история»

14 декабря 2018 18:19
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Новости Беларуси. О народности белорусского Президента в России даже легенды ходят. «Правда ли это?» – смело спросила российский журналист, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси рассказал, насколько правдива «смоленская история»-1

Якобы однажды на вертолете Александр Григорьевич Лукашенко облетал свои владения. И совершенно случайно президентский борт залетел на территорию Смоленской области. На какую-то небольшенькую западную границу. И увидел, какие там безобразия творятся – почему-то земля не засевается, все поросло каким-то ивняком, деревни разрушаются. И приехал батька Лукашенко, как у нас рассказывает народ, и вызвал всех своих министров (пусть будет так, как говорят бабулечки) и всем устроил нагоняй.

Президент Беларуси рассказал, насколько правдива «смоленская история»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У этого фейка есть две причины объективные. Первая:  я вызвал своих министров по обращению смолян, брянских людей и псковских (приграничье, потом Черниговщина и по югу Украины). Были очень тяжелые времена. У вас там частная собственность, у украинцев тоже, и все это забросили.

Мы как-то серьезно взялись за сельское хозяйство, начали преобразовывать. У нас получилось, начали производить комбайны. Я своих собрал и говорю: «Так, запомните. Политически это пояс безопасности наш. Никогда люди косо смотреть на вас не будут в Смоленске, Брянске, Пскове и на границе с Украиной, если вы, убрав свой хлеб, поедете убирать им. Ну нет у них комбайнов».

Президент Беларуси рассказал, насколько правдива «смоленская история»-7

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Фотофакт

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