В Польше официально опровергли информацию о нарушении воздушной границы белорусскими военными вертолётами

Замглавы МИД Польши официально опроверг информацию о нарушении воздушной границы белорусскими военными вертолетами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, польские радары не подтвердили факт, о котором ранее заявили в Минобороны республики. Похоже, что Варшава ищет хоть какое-то оправдание военной активности на границе с нашей страной.

К рубежам снова стягивают дополнительные силы солдат и технику, в том числе боевые вертолеты. Насколько увеличится военный контингент, не сообщается, но произойдет это в ближайшее время. Граждан страны призвали не распространять информацию о передвижении техники, указывая на то, что она может быть использована для нагнетания обстановки. Тут стоит напомнить, что еще накануне Генеральное командование Вооруженных сил Польши объявило о размещении снайперов на границе с Беларусью.