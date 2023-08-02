Прямой эфир

В Польше официально опровергли информацию о нарушении воздушной границы белорусскими военными вертолётами

02 августа 2023 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Замглавы МИД Польши официально опроверг информацию о нарушении воздушной границы белорусскими военными вертолетами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, польские радары не подтвердили факт, о котором ранее заявили в Минобороны республики. Похоже, что Варшава ищет хоть какое-то оправдание военной активности на границе с нашей страной.

В Польше официально опровергли информацию о нарушении воздушной границы белорусскими военными вертолётами-1

К рубежам снова стягивают дополнительные силы солдат и технику, в том числе боевые вертолеты. Насколько увеличится военный контингент, не сообщается, но произойдет это в ближайшее время. Граждан страны призвали не распространять информацию о передвижении техники, указывая на то, что она может быть использована для нагнетания обстановки. Тут стоит напомнить, что еще накануне Генеральное командование Вооруженных сил Польши объявило о размещении снайперов на границе с Беларусью.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент России Путин согласился на визит в Турцию
02 августа 2023 11:18

Президент России Путин согласился на визит в Турцию

Песков о зерновой сделке: Москва незамедлительно вернётся к переговорам после выполнения условий
02 августа 2023 10:45

Песков о зерновой сделке: Москва незамедлительно вернётся к переговорам после выполнения условий

Тайфун обрушился на юг Японии: погиб 1 человек, без электричества остались более 200 тысяч домов
02 августа 2023 10:01

Тайфун обрушился на юг Японии: погиб 1 человек, без электричества остались более 200 тысяч домов