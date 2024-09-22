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Воскресенский: на Западе играют с огнём – пожар этого конфликта может перекинуться и на соседние страны

22 сентября 2024 13:47
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Беларусь пытались и не оставляют попыток изолировать и отстранить от глобальных процессов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь наши инициативы – мирные и способные принести благополучие всем странам – противоречат целям запада. США привыкли наживаться на чужих конфликтах. Сегодня мы видим это на примере Украины.

Почему Западу невыгодно, чтобы Беларусь участвовала в переговорах по Украине – мнение.

Воскресенский: на Западе играют с огнём – пожар этого конфликта может перекинуться и на соседние страны-2

Юрий Воскресенский, политолог:
Задача – расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси. Сейчас их задача дополнительная заключается в том, чтобы дискредитировать все миротворческие усилия Президента Лукашенко. Мне кажется, они играют с огнем, потому что если в регионе не будет ни одного политика, который призывает к миру, а Президент Лукашенко – это Президент мира, то этот пожар российско-украинской войны, российско-украинского конфликта может перекинуться и на соседние страны. В том числе на те, в которых сейчас концентрируются руководители беглой оппозиции. 

Воскресенский: на Западе играют с огнём – пожар этого конфликта может перекинуться и на соседние страны-4

По словам экспертов, тот факт, что Александр Лукашенко опубличил планы Запада, дает нам некоторое преимущество, а вместе с тем возможность приостановить или скорректировать планы США по втягиванию Беларуси в боевые действия.

# Международная политика # Юрий Воскресенский

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