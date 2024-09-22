Воскресенский: на Западе играют с огнём – пожар этого конфликта может перекинуться и на соседние страны

Беларусь пытались и не оставляют попыток изолировать и отстранить от глобальных процессов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь наши инициативы – мирные и способные принести благополучие всем странам – противоречат целям запада. США привыкли наживаться на чужих конфликтах. Сегодня мы видим это на примере Украины.

Юрий Воскресенский, политолог:

Задача – расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси. Сейчас их задача дополнительная заключается в том, чтобы дискредитировать все миротворческие усилия Президента Лукашенко. Мне кажется, они играют с огнем, потому что если в регионе не будет ни одного политика, который призывает к миру, а Президент Лукашенко – это Президент мира, то этот пожар российско-украинской войны, российско-украинского конфликта может перекинуться и на соседние страны. В том числе на те, в которых сейчас концентрируются руководители беглой оппозиции.