Новости Беларуси. Космические планы. Вопросы запуска второго белорусского спутника обсуждаются в Минске. Этому предшествует большая научно-исследовательская и техническая работа. В настоящее время ученые уточняют параметры нового аппарата и его функции. Планируется, что Спутник дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «БКА-2» станет самоокупаемым проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Это большая работа. И научно-исследовательская, и научно-техническая. Мы теперь проговариваем, уточняем параметры нового спутника, какими должны быть функции, что он должен делать. Это спутник мирного назначения, поэтому он должен обслуживать ряд отраслей и предприятий. В этой связи мы набираем предположительные заказы под этом спутник. В этой связи и облик нового спутника должен соответствовать нашей экономике, нашим экономическим задачам.