Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Китай. В Пекин глава государства летит по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Визит продлится три дня.

Ожидается, что во время поездки Александр Лукашенко проведет ряд встреч, в том числе и с руководителем республики Си Цзиньпином. Планируется подписание Совместной декларации и более 20 двусторонних документов и контрактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломатические отношения между странами были установлены более 20 лет назад. Стороны регулярно обмениваются визитами на высшем и высоком уровнях. За годы сотрудничества товарооборот между двумя государствами вырос в разы. В 2012 году он достиг отметки в 3 млрд долларов.

В Беларуси китайские инвесторы реализуют масштабные проекты. Среди них и совместная сборка автомобилей в Борисове. В Китае на предприятиях с белорусскими корнями собирают самосвалы, тракторы и кормоуборочную технику.

Беларусь и Китай полны решимости наращивать отношения по всем направлениям. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью информационному агентству «Синьхуа», данному накануне официального визита в КНР. Президент отметил, что основная цель его визита – расширять стратегию сотрудничества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы перешли в область стратегического партнерства, стратегического сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. И хочу сказать главное. Мы полны решимости – оно так и будет – наращивать эти отношения, расширять объем этих отношений: от торговли до гуманитарного сотрудничества. Это основная цель моего визита в Китайскую Народную Республику.

Ну и потом, настало время нам с Си Цзиньпином обсудить те проблемы, которые могут возникнуть в связи с тем, что происходит в мире. Нам надо подумать о дальнейшей стратегии нашего сотрудничества, решить ряд тактических проблем, которые, безусловно, будут влиять на стратегию отношений между Беларусью и Китайской Народной Республикой.