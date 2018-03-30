Вопросы не останутся без ответа: Администрация Президента продолжит практику выездных приёмов граждан

Ни один вопрос не останется без ответа, а некоторые решились непосредственно на месте. Это уже третий прием граждан Натальей Качановой с начала года. В целом, работа с обращениями – на постоянном контроле Администрации Президента. А выездные личные приемы – наиболее оптимальная форма работы, которая позволяет получить полную картину того, что происходит на местах.

В 2017 году сотрудники Администрации провели 74 таких приема, в ходе которых вникли в проблемные ситуации свыше тысячи белорусов и помогли решить многие вопросы. С начала 2018 уже состоялось 20 подобных мероприятий, которые будут проходить весь год. В Администрации Президента подчеркивают, ни одно обращение о личном приеме Натальи Качановой не осталось без внимания. Все вопросы направили на рассмотрение в компетентные органы. В то же время бывают случаи, когда некоторые белорусы злоупотребляют своим правом «жаловаться». Несмотря на исчерпывающие ответы, они продолжают обращаться по одним и тем же вопросам.

Кристина Поболь, первый заместитель начальника Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц:

Недавно к нам пришел один гражданин и с гордостью заявил, что это его 17 тысяч 236-ое обращение, после одного из приемов гражданка оставила 12 жалоб. Вопросы этих граждан неоднократно рассматривались, рабочие группы выезжали на место, им давались исчерпывающие ответы, но они продолжают обращаться вновь и вновь. Специалисты вынуждены рассматривать их необоснованные жалобы, тем самым отвлекаясь и ущемляя других граждан. Они не успевают рассмотреть проблемы граждан, которые стоят остро и может быть необходимо неотлагательное вмешательство.

Зачастую люди просто не знают, куда обратиться, чтобы быстро решить проблему. Поэтому идут сразу в высшие инстанции. Как показывает практика, более 64 % жалоб, поступивших в 2017 году в Администрацию Президента, в компетенции местных органов власти.