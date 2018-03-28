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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем

28 марта 2018 14:03
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Новости Беларуси. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем состоялся 28 марта.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем-1

Главы государств обсудили нынешнее состояние и перспективы развития отношений между странами, в том числе возможности увеличения взаимного товарооборота. Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

Позиции стран совпадают. Александр Вучич проинформировал главу белорусского государства о подробностях конфликта в Косово, произошедшем 26 марта. И обратился с просьбой принять его спецпредставителя, который приедет в Беларусь в ближайшие дни.

Сербский лидер также пригласил Александра Лукашенко совершить официальный визит в это балканское государство. Президент Беларуси принял приглашение. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

# Беларусь-Сербия

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